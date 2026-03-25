La 82ª División Aerotransportada, la joya de la corona de las fuerzas de élite rumbo al Golfo

El general Brandon Tegtmeier, comandante de la división, ya recibió la orden de movilizarse al Golfo Pérsico, según Fox News

Las incógnitas de una guerra contra Irán sin un plan ni un final claro

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Donald Trump dice que la paz está cerca, pero la orden de enviar unos 3.000 soldados de la 82 división aerotransportada apuntaría en sentido contrario. Se trata de una brigada paracaidista con una larga historia que permitiría a Trump desplegar tropas en territorio iraní, informa Álvaro Berro.

La corresponsal de Seguridad Nacional de Fox, Jennifer Griffin, revela en X que el general Brandon Tegtmeier, comandante de la división, ya recibió la orden de movilizarse al Golfo Pérsico mientras el Pentágono y la Casa Blanca evalúan posibles acciones terrestres.

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Todo ocurre mientras el Estrecho de Ormuz lleva medio cerrado por Irán desde finales de febrero, bloqueando el 20 % del petróleo mundial y atrapando miles de buques como rehenes flotantes.

De hecho, Arabia Saudí es la primera que no ve con buenos ojos una retirada sin el control total del Estrecho de Ormuz. El príncipe heredero Mohamed bin Salman ha exigido “acciones decisivas” para que “Irán no puede seguir asfixiando Ormuz sin coste alguno”.

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La 82ª División Aerotransportada es una de las joyas de la corona en las fuerzas de elite estadounidenses. Establecida en 1917, combatió en Francia en la I Guerra Mundial y estuvo presente con 12.000 paracaidistas en 1944 en el Desembarco de Normandía. En 2021 estuvo al cargo de desarrollar la operación de evacuación de Kabul tras la caída de la capital afgana en manos de los talibanes.

Se llaman 'All Americans' porque en su creación tenía soldados de todos los Estados. Ahora son unos 72.000 que desde la Primera Guerra Mundial han intervenido en las más campañas bélicas más importantes. En la Segunda Guerra Mundial se convierten en paracaidistas y son pieza clave en el Desembarco de Normandía. Uno de sus soldados, John Steele quedó colgando de una Iglesia y ahí sigue, en forma de estatua, recordando la gesta.

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Esta infantería puede desplegarse en 18 horas en cualquier lugar del planeta. Entrenan para caer en cualquier territorio y situación, asegurar lugares estratégicos, embajadas, aeropuertos o fronteras. O caer en la retaguardia de las lineas enemigas. Su modo de actuar es aterrizar en paracaídas masivo desde los C-17, tomar un aeropuerto o una costa en 48 horas y aguantar hasta que llegue el grueso del batallón. La isla de Kharg puede ser el objetivo pero sin tropas en el terreno nada parece sencillo.

Por ahora y por razones evidentes de estrategia no se sabe a qué parte de Oriente Medio ni cuándo llegarían a la región. Aunque que el presidente podría estar buscando controlar varias islas del Estrecho de Ormuz o zonas de costa para controlar el trafico marítimo. En todo caso, una operación de altísimo riesgo para la que se ha contado ya con las unidades de élite del Ejército Americano.