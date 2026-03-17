Los niños, víctimas colaterales del recrudecimiento del conflicto de Oriente Medio

Lidia Camón 17 MAR 2026 - 15:06h.

Este conflicto deja un balance de víctimas mortales demoledor y muchas de ellas son niños, alerta UNICEF.

Al menos 1.190 niños han muerto o resultado heridos en toda la región.

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Este conflicto deja un balance de víctimas mortales demoledor y muchas de ellas son niños. Niños muertos, heridos o desplazados. Sin casa, ni colegio a dónde ir. Son datos que hoy aporta UNICEF. Desde que comenzó el conflicto, al menos 1.190 niños han muerto o resultado heridos en toda la región. En Irán, 214 muertos, 107 en Líbano, 4 en Israel, 1 en Kuwait - una niña a la que le cayeron restos de un cohete-. El cierre de escuelas afecta a casi 300.000 niños en Líbano. En Irán, 120 escuelas han cerrado y 152 instalaciones médicas han sido dañadas.

Unicef alerta de que transcurridos más de diez días desde el comienzo de la escalada de violencia en Oriente Medio, la situación se está tornando catastrófica para millones de niños y niñas de toda la región.

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La interrupción generalizada de la educación ha obligado a millones de niños y niñas a abandonar la escuela, y otros cientos de miles han debido desplazarse a causa de los incesantes bombardeos. Las infraestructuras civiles –especialmente los hospitales, las escuelas y los sistemas de agua y saneamiento, esenciales para la supervivencia de la infancia– han sido objeto de ataques o han quedado dañados o destruidos por las partes en conflicto. No hay nada que justifique el asesinato y la mutilación de niños y niñas, ni la destrucción y la interrupción de los servicios esenciales que precisan para sobrevivir, desde UNICEF.

Las violaciones graves contra la infancia en los conflictos armados pueden constituir violaciones del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario y de derechos humanos. UNICEF reitera el llamamiento del Secretario General a las partes en conflicto para que pongan fin a la violencia y entablen negociaciones diplomáticas. Además, UNICEF insta a las partes a adoptar todas las precauciones necesarias al elegir sus medios y métodos de guerra con el fin de reducir al mínimo el daño a la población civil, en particular evitando el uso de armas explosivas que afectan de manera desproporcionada a la infancia. Los niños y niñas de la región –nada menos que 200 millones– necesitan que la comunidad mundial "actúe sin demora”.

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Nuevas olas de desplazamiento

Las familias están pagando un precio muy alto desde la escalada de las hostilidades, particularmente los niños y niñas, aumentando el número de víctimas y las nuevas olas de desplazamiento, lo que profundiza una situación humanitaria ya frágil. Miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares dejando toda su vida atrás. Por otro lado, los refugios empiezan a llenarse rápidamente.

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as condiciones siguen siendo extremadamente peligrosas para los niños ya que el aumento de las hostilidades podría impactar en el funcionamiento de los sistemas sanitarios, las cadenas de frío para el almacenamiento de las vacunas o la distribución de suministros vitales que pueden salvar vidas.

Difícil acceso al agua potable

La escalada está alimentando el miedo, el sufrimiento psicológico y la inestabilidad en la infancia, interrumpiendo su vida cotidiana y poniendo en riesgo su bienestar. Por otro lado, la desnutrición entre los niños y niñas es un problema común y persistente en los países afectados por conflictos.

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La escalada del conflicto y los cierres asociados podrían afectar el acceso al agua potable. Esto es crucial porque se hace necesario proteger a los niños y niñas de enfermedades prevenibles y ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas.