Mojtaba Jamenei fue herido en el atentado que acabó con la vida de su padre, pero en Irán dice que está sano y salvo.

Mojtaba Jamenei se ha convertido en un líder de cartón en Irán: nadie le ha visto

La gran incógnita es dónde está el nuevo líder Supremo, Mojtaba Jamenei. El régimen iraní asegura que está sano y salvo, pero reconoce que fue herido el primer día de guerra. De momento solo hemos visto su imagen en las calles de Teherán...de cartón, alzada por sus partidarios con fervor, informa Sergio García García.

Al líder supremo de Irán, el nuevo, no lo hemos visto desde que murió su padre Aunque siempre ha mantenido un perfil bajo, de el conocemos su biografía, trayectoria, edad y hasta su cuenta bancaria. Sabemos que participó de joven en la guerra de Irak y que está vinculado con la opresora guarida revolucionaria. Su nombramiento fue anunciado en la televisión oficial, y celebrado en multitudinarias manifestaciones.

No se ha conseguido verle en persona

Pero ninguno de sus seguidores ni tampoco sus detractores han conseguido todavía verle en persona. Una figura de cartón, eso esí, en tamaño real, ha sido lo más cerca que hemos estado de ver en carne y hueso al nuevo líder supremo de Irán.mLa tradición, de pasear el recorte de cartón del nuevo líder por las calles de Teherán, ha alimentado rumores y especulaciones sobre su estado de salud.

Según el New York Times, el nuevo líder resultó herido en el ataque que mató a su padre. Esas informaciones, junto al recorte de cartón ha hecho que en las redes sociales corran como la polvora cientos de memes. Frente a los que dicen que el líder supremo podría estar muerto, el régimen responde que está sano y salvo. Pero hasta ahora es un líder de cartón piedra.