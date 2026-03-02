Iraníes en España: de la alegría por la muerte de Jameneí al miedo

Los iraníes residentes en España se alegran de la muerte de Jameneí pero temen al futuro

Cómo han reaccionado los iraníes que viven en España ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jameneí.

"Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera". "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", ha advertido.

En este contexto la reacción de los iraníes en España es agridulce. Alegría por la muerte de Jameneí, el líder que en la última represión ha acabado con la vida de 30.000 compatriotas que pedían reformas en las calles y fueron masacrados, y miedo por el futuro. "En un primer momento estábamos muy contentos porque queremos cambiar de régimen".

Otros dicen que "salieron pitando de la cama para llamar a ami hermana porque era algo que esperábamos desde hace tiempo". Los hay que recuerdan que las palabras contra Jamenei les costarían la vida en su país. Otros se muestran más cautos, contentos por la muerte de Jameiní sí, pero temorosos por las consecuencias y el futuro.