Españoles atrapados por el cierre aéreo: "No sabía lo que se sentía en un sitio escuchando bombas"

Lidia Camón 02 MAR 2026 - 17:18h.

Hay 30.000 españoles que se han quedado atrapados en la zona, sin posibilidad de volver a España.

Compartir







El conflicto regional provocado por los ataques a Irán impacta en la economía y tambien en las conexiones por todo el mundo. Varios aeropuertos han sido alcanzados por los misiles iraníes como el de Dubai, Abu Dabi o Kuwait. El tráfico aéreo se ha parado en los países que sirven de conexión entre Europa y Asia. Ocho de ellos siguen con sus espacio aéreo cerrado y otros tantos mantienen un cierre parcial.

En total más de 3.000 vuelos han sido cancelados y más de 19.000 han sufrido retrasos. Carla Infiesta, analiza el impacto que el conflicto está provocando en Barajas. Las aerolineas mantienen cancelados sus vuelos a Oriente Próximo tras los ataques a Irán. De los 10 vuelos programados para hoy no ha salido ninguno. Tampoco es posible realizar escalar y tampoco es posible ubicar en otros vuelos por falta de huecos.

PUEDE INTERESARTE El impacto económico de la guerra contra Irán: suben el gas y el petróleo

"Los misiles los paran los americanos"

Los misiles cruzan el cielo de Doha. David Ruiz se encuentra en estos momentos atrapado allí porque nada más aterrizar comenzó la guerra y ha podido ver cómo los misiles iraníes son interceptados. Se encuentra en casa por seguridad. Es uno de los 30.000 españoles que se han quedado atrapados en la zona, sin posibilidad de volver a España. "Se oyen petardazos pero son los misiles americanos interceptando los iraníes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ofelia Hentschel, atrapada en Dubai: "Nunca había sentido lo que es vivir una guerra"

Ofelia se encuentra atrapada en Dubai y angustiada reconoce que nunca había sentido lo que es vivir una guerra, algo que la tiene totalmente conmocionada. "Todos los vuelos parados porque nos está bombardeando Irán".

Enfermeras en un crucero en Dubai: "Escuchamos los misiles"

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Algunos de ellos en cruceros, como un grupo de amigas enfermeras que escuchan desde el mismo los misiles y no pueden disimular su miedo. Se oyen cosas que creemos que son misiles interceptados, pero no sabemos cuándo vamos a movernos. No navegamos, no volamos no sabemos cuándo va a acabar esta situación".

Españoles en un crucero: "Esto son todo explosiones y humo"

Las expresiones de miedo y tensión son comunes entre los españoles atrapados en cruceros en la zona que solo escuchan los impactos de misiles interceptados, el humo y el temor a la evolución del conflicto.

Familias enteras atrapadas: "No sabemos cuándo podremos salir de aquí"

El principal miedo, a día de hoy, es la incertidumbre y no saber cuánto tiempo va a pasar sin poder volver sanos y salvos a casa.