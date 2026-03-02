La cara frívola de la guerra vista desde Dubai desde yates y apartamentos de lujo

Sandra Mir 02 MAR 2026 - 17:31h.

En Emiratos, la vida de lujo se mezcla con la amenaza de los misiles.

Es la otra cara de la guerra. La frívola, la que comparte escenas de guerra en redes sociales sociales como si nada pasara, como si todo fuera un juego. En Emiratos, la vida de lujo se mezcla con la amenaza de los misiles. Es la guerra vista desde áticos de lujo de 500 metros cuadrados.

Desde la seguridad de los yates o las casas de lujo. Ajenos al miedo o la tragedia. Algunos se sienten, incluso, reporteros de guerra mirando cómo caen a lo lejos los misiles. Lo graban desde megayates, incrédulos, alabando la seguridad en Dubai y poniendo en duda que la gente tenga miedo. No lo tienen desde las villas de lujo, desde los restaurantes VIP o desde sus zonas residenciales privadas. Es la mirada frívola de la guerra.