Las mentiras de Trump para justificar quedarse con Groenlandia y por qué le obsesiona

En Donald Trump, los argumentos de la seguridad nacional y el miedo a China y Rusia en Groenlandia palidecen ante su deseo de pasar a la historia.

Peter Thiel, el cerebro tras el deseo de Trump por Groenlandia y sus razones

José Luis Fuentecilla, subdirector de Noticias Cuatro, analiza los fundamentos que argumenta Donald Trump para querer quedarse con Groenlandia, su última obsesión.

¿Está infestada Groenlandia de barcos chinos y rusos?

El primero de los argumentos de Donald Trump es que Groenlandia está infestada de barcos chinos y rusos. Que si no la toman ellos, rusos y chinos se quedarán con Groenlandia. Esto es mentira. Dicen los daneses que por Groenlandia no se ve ningún buque chino desde hace una década, que apenas tienen intereses mineros, que la flora rusa, barcos y submarinos, tienen la actividad habitual por las aguas del ártico, pero más bien cerca de Noruega. Así que este primer argumento tiene mucho de fake.

¿Es un problema Groenlandia para la Seguridad Nacional de EEUU?

El segundo argumento de Donald Trump es una variante del primero, la seguridad nacional. Lo lleva repitiendo desde hace un año. Dice el presidente americano que EEUU necesita hacerse con Goenlandia para defenderse y defender la OTAN y que la mejor manera de hacerlo es que forme parte de EEU.

EEUU tiene un tratado con Dinamarca que le permite hacer desde un punto de vista militar prácticamente lo que quiera en Groenlandia. Es la autoridad militar de facto. Ahora tiene una base con 150 soldados, en la Guerra Fría tuvo hasta 10.000. Si tanto le preocupa, lo primero que puede hacer es aumentar su contingente. Es lo que le propone Sinamarca.

¿Por qué Trump se ha obsesionado con Groenlandia?

Hace poco se lo preguntaron al presidente de EEUU en el New York Times por qué esa obsesión suya con Groenlandia. Respondió como el promotor inmobiliario que es: “Siento que la propiedad es muy importante, la necesito psicológicamente para el éxito. La propiedad te da algo que no te da un tratado. Solo defiendes lo que es de tu propiedad, no una base arrendada”

En fin, dicen que a la hora de entender a Trump es más importante la piscología que la ideología. Es de imaginar lo que supondría para un narcisista sin restricciones como él convertirse en el presidente que ha conseguido la mayor expansión territorial de Estados Unidos en sus 250 años de historia.