Peter Thiel, el cerebro tras el deseo de Trump por Groenlandia y sus razones

Cristina Montalvo 07 ENE 2026 - 17:32h.

Groenlandia es para muchos gurús cercanos a Donald Trump el edén tecnológico del futuro

Ven en Groenlandia tecnociudad utópica, una ciudad sin estado de mentalidad libertaria, con poca regulación y mucho desarrollo de IA.

Compartir







Groenlandia es el objeto de deseo de Donald Trump. Y no lo es por una sola razón. Además de por geopolítica, estrategia y recursos naturales, algunos gurús tecnológicos lo ven como el nuevo Edén. Elon Musk, el hombre que quiere construir una ciudad en Marte y otros cerebros como Peter Thiel, consideran a Groenlandia como el futuro territorio de una tecnociudad utópica, una ciudad sin estado de mentalidad libertaria, con poca regulación y mucho desarrollo de tecnologías emergentes como la IA.

El edén tecnológico para los gurús

Suena muy loco, sí pero hace año y medio una startup ya logró más de 500 millones de dólares de financiación y está respaldada por Peter Thiel, que es uno de los fundadores de Paypal junto a Elon Musk y al actual embajador de Estados Unidos, precisamente en Dinamarca. No parece casualidad, y menos en el universo Trump.

PUEDE INTERESARTE Delta Force: así entrena el cuerpo de élite que capturó a Maduro

Peter Thiel es el creador de la empresa tecnológica estadounidense Palantir, que recopila y analiza datos de vigilancia obtenidos en zonas de guerra para acelerar las operaciones militares estadounidenses, incluidos los ataques aéreos letales. La plataforma extrae información de satélites, aviones espía, drones, telecomunicaciones interceptadas e Internet, y “la empaqueta en una aplicación común y con capacidad de búsqueda para los comandantes y los grupos de apoyo”, según los medios de comunicación estadounidenses especializados en defensa. Ya se ha desplegado para guiar los ataques aéreos estadounidenses en Oriente Medio, incluyendo Yemen, Siria e Irak.

Rico en materias primas: 34 minerales críticos están en Groenlandia

Trump justifica el interés en Groenlandia por razones de seguridad nacional, pero hace un año ya lo hacía por seguridad económica. Es un enorme territorio rico en minerales, con yacimientos de gas y petróleo aun sin explotar y con grandes depósitos de tierras raras, claves para el desarrollo tecnológico, baterías, renovables, y lo que es más importante, la industria de defensa.

Y más allá de esos elementos, se han identificado allí más de una veintena de los 34 minerales considerados "materias primas críticas". Todo este potencial puede ser cada más accesible con el avance del cambio climático y el deshielo del Ártico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

EEUU, China y Rusia quieren controlar el Ártico

A las relacionadas con la seguridad militar, pero también a las comerciales. China y Rusia ya han comenzado a utilizar de manera puntual una de las nuevas rutas a través del Ártico que permite recortar los trayectos. Y Groenlandia es un punto estratégico para la nueva ruta de la seda polar que ambiciona Pekín. El Ártico es un territorio de importancia estratégica crucial y por eso ahora focaliza la pugna de las grandes potencias mundiales. Y también de algunos gurús tecnológicos lo ven como el nuevo Edén.