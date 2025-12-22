Su testimonio revela nuevas conexiones de poder, silencios y omisiones en torno a la red de explotación sexual de Epstein

Marina Lacerda, víctima del 'caso Epstein', relata en 'Noticias Cuatro' los abusos sufridos desde los 14 años: "Fue muy agresivo"

El caso de Jeffrey Epstein no pertenece solo al pasado. A pesar de la muerte del multimillonario estadounidense en una celda de Nueva York en 2019, las consecuencias de sus crímenes siguen vivas en la memoria y la vida de sus víctimas. Una de ellas es Marina Lacerda, la primera menor identificada oficialmente por el FBI , cuyo testimonio resultó decisivo para que el depredador sexual acabara ante la justicia.

Marina tenía 14 años cuando conoció a Epstein. Era una adolescente inmigrante brasileña , sola y en una situación de extrema vulnerabilidad económica. Vivía en Nueva York en busca de una oportunidad, sin imaginar que terminaría atrapada en una red de abusos que marcaría su vida.

El magnate buscaba chicas muy jóvenes para realizar supuestos “masajes” a cambio de 300 euros

El encuentro tuvo lugar en la mansión de Manhattan que Epstein poseía, un escenario que hoy simboliza el horror para muchos supervivientes. El magnate buscaba chicas muy jóvenes para realizar supuestos “masajes” a cambio de 300 euros. Detrás de esa oferta aparentemente inocente se esconde un mecanismo de captación que derivaba en abusos sexuales.

En el primer encuentro, Epstein intentó agredirla sexualmente. Marina recuerda el miedo, la confusión y la sensación de no tener salida . Sin embargo, la necesidad de dinero y la manipulación psicológica ejercida por el agresor la empujaron a volver. Esa decisión la introdujo en un ciclo de abusos que se prolongó durante tres años.

Durante ese tiempo, Epstein la agredió de forma reiterada a la vez que le pidió que le presentara a otras chicas menores de edad. Marina se convirtió así, siendo aún una niña, en una pieza más de una red de explotación sexual que, según su testimonio, afectó a muchas más víctimas de las que se conocen públicamente.

“Había muchas chicas, pero la mayoría no se atreve a hablar”, asegura. El miedo, la vergüenza y el poder del agresor fueron barreras difíciles de romper. Epstein era rico, influyente y estaba rodeado de personas poderosas, un factor que, según las víctimas, facilitó durante tantos años su impunidad.

“Demasiado mayor” para su agresor

Cuando Marina cumplió 17 años , Epstein puso fin a los abusos con una frase que resume la perversión del caso: le dijo que ya era “demasiado mayor” para él. Aquellas palabras dejaron claro que su interés estaba centrado exclusivamente en menores y marcaron el fin de una etapa de violencia, aunque no el de las secuelas psicológicas.

Años después, en 2019, el FBI se puso en contacto con ella en el marco de la reapertura del caso Epstein . Marina decidió hablar. Su declaración fue clave para sustentar la acusación formal y lograr que el magnate fuera encarcelado de manera provisional. En los documentos oficiales figura como la víctima menor número uno.

Epstein murió semanas después en prisión, en lo que se calificó oficialmente como un suicidio . Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de frustración entre las víctimas, que vieron cómo el principal responsable escapaba de rendir cuentas ante la justicia.

Hablar es necesario para que esto no vuelva a ocurrir

Contra la impunidad, un reclamo de verdad y justicia

Marina denuncia que aún existen intentos de bloqueo y encubrimiento por parte de personas poderosas implicadas directa o indirectamente en la red. Asegura que muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en el sistema judicial.

Hoy, al romper su silencio en un informativo nacional , Marina no busca venganza, sino verdad y prevención. Como el resto de los supervivientes, reclama que se investigue hasta el final y que se conozca toda la magnitud de una trama criminal que durante años abusó de menores con total impunidad.

“Hablar es necesario para que esto no vuelva a ocurrir”, insiste.