La viuda de Yamal Kasoggi contesta a Trump: "Justifica el asesinato, fue un acto terrorista"
Hanan Elatr Khashoggi reprocha a Trump minimizar el asesinato de su marido y reclama transparencia sobre su llamada con Bin Salman en 2019.
Lo que no se vio de la reunión de Trump y Zelenski: gritos, tensión y una amenaza
La polémica en torno al asesinato del periodista saudí Yamal Khashoggi, crítico con el régimen de Riad y asesinado en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul, ha vuelto a reactivarse tras unas controvertidas declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump.
Estás mencionando a alguien que era muy controvertido, a mucha gente no le caía bien ese señor. Te guste o no, son cosas que pasan, pero él no sabía nada de eso
Durante una recepción oficial al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, Trump restó gravedad al crimen y evitó responsabilizar al líder árabe. “Estás mencionando a alguien que era muy controvertido, a mucha gente no le caía bien ese señor. Te guste o no, son cosas que pasan, pero él no sabía nada de eso”, respondió Trump cuando una periodista preguntó por el caso. Acto seguido, reprochó a la reportera: “No tienes que avergonzar a nuestros invitados”.
Las palabras del expresidente han causado profunda indignación entre quienes reclaman justicia para Khashoggi, especialmente en su viuda, Hanan Elatr Khashoggi, que reside actualmente en Washington. En una entrevista concedida a Sarah Canals para Noticias Cuatro , acusa a Trump de minimizar el asesinato y de enviar un mensaje peligroso sobre el valor de la libertad de prensa.
Hanan Elatr afirma que la actitud del exmandatario supone “una justificación del asesinato”, además de un ataque a la libertad de expresión, puesto que Trump reprendió a la periodista que preguntó por el caso. Según explica, ese tipo de declaraciones “normaliza lo intolerable” y contribuye a blanquear un crimen que conmocionó al mundo.
La viuda de Khashoggi pide ver a Donald Trump para contarle su historia en persona
La viuda ha solicitado reunirse con Trump para contarle su historia en persona. Paralelamente, junto con un grupo de congresistas demócratas, está presionando a la Casa Blanca para que se haga público el contenido de una llamada mantenida entre Trump y Bin Salman en 2019, poco después del asesinato.
Es como si estuviesen dando una justificación del asesinato y no hay ninguna para que le quiten la vida a alguien
Para Hanan Elatr, no hay dudas sobre la naturaleza del crimen: “Es un acto de terrorismo, no es algo normal, no son cosas que pasan”. Y añade: “Es como si estuviesen dando una justificación del asesinato y no hay ninguna para que le quiten la vida a alguien”. Además, recuerda el impacto personal devastador: “Ellos eligieron destrozarme la vida y ni siquiera tuvieron la cortesía de compensarme económicamente”.