La señorita Yu, entre lágrimas tras el terrible incendio de Hong Kong: "Nuestros queridos vecinos ya no están"

Ocho rascacielos han sido arrasados por las llamas, dejando sin hogar a unas 4.600 personas

El asesinato de Sarah Beckstrom en el atentado en Washington aviva el enfrentamiento político sobre migración

Compartir







Un devastador incendio en un complejo residencial de Hong Kong ha dejado hasta ahora 128 muertos, alrededor de 200 desaparecidos y casi un centenar de heridos hospitalizados, algunos en estado crítico. Ocho rascacielos fueron arrasados por las llamas, dejando sin hogar a unas 4.600 personas.

Entre los escombros, la señora Yu, residente del edificio, señalaba entre lágrimas los restos de su bloque calcinado y relataba cómo era su vida antes de la tragedia. “Nuestra vida era feliz: íbamos a trabajar, volvíamos a casa con nuestros queridos vecinos. Ya no están, y ni siquiera sabemos qué les ha pasado”, decía entre sollozos.

PUEDE INTERESARTE Cómo saber si llegó la hora de achatarrar tu coche: pasos y trámites para entregarlo al desguace

Nuestra vida era feliz: íbamos a trabajar, volvíamos a casa con nuestros queridos vecinos. Ya no están, y ni siquiera sabemos qué les ha pasado

El incendio ya ha sido controlado tras dos días de infierno

Aunque el incendio ya está controlado, persisten riesgos derivados de la estabilidad de las estructuras, por lo que las autoridades mantienen estrictas medidas de seguridad mientras continúan las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el desastre fue resultado de múltiples negligencias que hicieron que el fuego se propagara de forma incontrolable. Entre los factores que contribuyeron a la tragedia se incluyen los andamios de bambú cubiertos por lonas inflamables, materiales de construcción antiguos y de baja calidad, espuma inflamable alrededor de las ventanas y la presencia de cigarrillos encendidos en zonas de riesgo. Esta combinación convirtió los edificios en una hoguera de grandes proporciones, que arrasó con todo a su paso.

PUEDE INTERESARTE El coste de oportunidad de tu dinero: por qué tener tus ahorros parados en el banco es una mala decisión

Varios funcionarios de la empresa constructora han sido detenidos por presunto homicidio, debido al uso de materiales peligrosos, mientras la investigación sigue abierta para esclarecer todas las responsabilidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El incendio ha dejado a los residentes viviendo entre los escombros, enfrentando la incertidumbre sobre el destino de familiares y vecinos desaparecidos.