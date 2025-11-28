El asesinato de Sarah Beckstrom en el atentado en Washington aviva el enfrentamiento político sobre migración

Sarah Beckstrom, a sus 20 años, murió tiroteada cerca de la Casa Blanca, el atacante ya está detenido

La viuda de Yamal Kasoggi contesta a Trump: "Justifica el asesinato, fue un acto terrorista"

WashingtonWashington permanece conmocionado tras confirmarse la muerte de Sarah Beckstrom, una soldado de la Guardia Nacional de 20 años, que no logró sobrevivir al atentado ocurrido a escasos metros de la Casa Blanca. La joven fue tiroteada en el pecho y la cabeza mientras patrullaba junto a otro compañero, que continúa hospitalizado en estado crítico.

Un convoy policial escoltó su cuerpo en un traslado solemne que paralizó las calles de la capital. Su fallecimiento fue anunciado por el presidente estadounidense, quien declaró: "Ya no está con nosotros".

El autor del asesinato trabajó para la CIA en Afganistán

El autor del ataque, un hombre afgano de 29 años, también resultó herido cuando fue reducido por las fuerzas de seguridad. Según fuentes oficiales, trabajó para la CIA durante la guerra de Afganistán y entró en Estados Unidos en 2021. Vivía en el norte de Seattle con su esposa y cinco hijos y habría recorrido unos 4.500 kilómetros para perpetrar el atentado.

Tras el ataque, el presidente Trump anunció un endurecimiento inmediato de la política de asilo y responsabilizó al expresidente Joe Biden de la entrada del agresor en el país. La tensión aumentó cuando una periodista le preguntó por qué culpaba a su antecesor; Trump, muy alterado, la interrumpió llamándola "estúpida".

El mandatario aseguró que revisará las residencias permanentes de ciudadanos de 19 países y afirmó en su red social que detendrá de forma permanente la migración procedente de todos los países del Tercer Mundo.

El atentado y la reacción presidencial han avivado el debate nacional sobre migración, seguridad y responsabilidad política. Mientras tanto, continúan las investigaciones y Estados Unidos lamenta la pérdida de la joven.