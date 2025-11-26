¿Es Timothée Chalamet el rapero Es-dee-kid?

Esta teoría nace porque nunca se ha visto a Timothée Chalamet y Es-dee-Kid en la misma habitación

Timothée Chalamet, uno de los actores más destacados de Hollywood, es uno de los temas de conversación en las redes sociales. Esta vez por una teoría que está dando mucho de qué hablar: ¿es él el rapero Es-dee-Kid? La idea de que ambos podrían ser la misma persona ha crecido como la espuma en internet, desatando una ola de especulaciones y teorías entre los usuarios.

Es-dee-Kid es uno de los artistas emergentes más misteriosos de la escena underground británica. Conocido por su enigmático anonimato, nunca ha ofrecido entrevistas ni ha mostrado su rostro. Siempre aparece cubierto con un pasamontañas o máscara, lo que ha alimentado la curiosidad de sus seguidores. Su música, publicada en plataformas digitales, ha alcanzado millones de visualizaciones, y sus conciertos suelen estar abarrotados, pero su identidad sigue siendo un secreto.

La teoría: ¿un actor conocido y un rapero enmascarado?

Lo que ha encendido la teoría conspiratoria es el hecho de que nunca se haya visto a Es-dee-Kid en público junto a Timothée Chalamet, lo que ha sido suficiente para que algunos empiecen a especular. Miles de videos, montajes y "investigaciones caseras" han circulado en las redes sociales, sugiriendo que el actor de Dune y el rapero underground podrían ser la misma persona.

Un detalle que ha llamado la atención de los seguidores de esta teoría es que ambos, Chalamet y Es-dee-Kid, habrían usado el mismo pañuelo de Alexander McQueen en diferentes ocasiones. Además, Chalamet tiene un pasado como rapero, cuando era conocido como Lil Timmy Tim, lo que ha añadido más misterio al asunto.

En algunas publicaciones relacionadas con la teoría, el propio Chalamet ha dejado comentarios con el emoji 👀, lo que ha disparado aún más la especulación. Sin embargo, a pesar de las pistas, la comparación entre ambos no es tan simple. La voz de Es-dee-Kid, por ejemplo, tiene un acento muy característico de Liverpool, difícil de imitar, y al observar sus ojos, algunos detalles no coinciden completamente con los de Chalamet.

Lo cierto es que, hasta ahora, nunca se ha visto a Timothée Chalamet y Es-dee-Kid en la misma habitación, lo que deja la teoría en el terreno de la especulación. Las investigaciones no han proporcionado pruebas irrefutables que vinculen a los dos, y aunque algunos seguidores insisten en que hay suficientes pistas, otros piensan que podría ser simplemente una coincidencia.

Por ahora, la teoría sigue circulando como uno de los misterios más intrigantes de internet. Mientras tanto, Timothée Chalamet sigue siendo una estrella mundial del cine y Es-dee-Kid un fenómeno del rap underground, dejando abierta la pregunta: ¿es posible que ambos estén ocultos bajo la misma identidad? La respuesta, por ahora, parece seguir siendo un misterio.