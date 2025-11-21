Miss México ya es miss Universo: de la humillación a la corona

La mexicana Fátima Bosch ha ganado el certamen después la tormenta con un dirigente del mismo que la llamó tonta.

Miss Universo 2025 no ha parado de tener percances.

Es la previa de la gala Miss Universo. El presentador y presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil ordena a Miss México que se calle, habla de malas maneras y la llama tonta. Ella se rebela y exige respeto. Se levanta y se va, ignorando increpaciones. El resto, la siguen. Él recula y tiene que pedir perdón públicamente. Varias veces y llorando.

¿Saben quién ha ganado el concurso? Miss México ,que ya es Miss Universo. La mexicana Fátima Bosch ha ganado el certamen después la tormenta. Y Nawat ha sentenciado a la victoria: "Mil millones de palabras que no se pueden decir".

La miss mexicana se llevó el aplauso de su presidenta por esta frase: "Lo que ha hecho el director es una falta de respeto. Me ha llamado estúpida. Creo que el mundo tiene que ver esto porque somos mujeres empoderadas". De hecho, Claudia Sheinbaum dejó dicho aquello de "las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos".

Un certamen repleto de polémicas

Tras su victoria, la presidenta ha dejado claro que “a mí me gustó que levantó la voz cuando sintió que se estaba cometiendo una injusticia contra ella. Es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos”, dijo la mandataria. “Quedó atrás eso de ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos”.

Miss Universo 2025 no ha parado de tener percances. Miss Jamaica se cayó accidentalmente en el escenario y tuvo que ser evacuada del teatro en camilla. En la víspera de celebrarse su cierre dos jueces dimitieron criticando que se había formado un jurado improvisado para seleccionar a las 30 finalistas y hablando de conflicto de intereses. El certamen lo negó. Pero al final Miss México ha reinado sobre todo.