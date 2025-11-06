Rebelión de las concursantes de Miss Universo ante una falta de respeto del director del concurso en Tailandia

"Estamos en el siglo XXI, yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinándola o cambiándole la ropa"

Rebelión de las concursantes de Miss Universo ante una falta de respeto del director del concurso en Tailandia, país anfitrión de la edición de 2025, Nawat Itsaragrisil, que llamó tonta a Miss México. El que finalmente acabó llorando fue él.

Varias concursantes abandonaron un evento del certamen de Miss Universo después de que el director del concurso en Tailandia, país anfitrión de la edición de 2025, reprendiera públicamente a Miss México en una tensa confrontación en la que la llamó tonta. Nawat dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero eso no lo he salvado para ser apartado.

Entre las que abandonaron el evento el martes se encontraba la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca. "Esto se trata de los derechos de las mujeres", declaró al salir del evento. "Así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme... Por eso tomo el abrigo y me voy".

"Estamos en el siglo XXI, yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinándola o cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas, y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, y mientras haya Miss Universe, México tiene un representante. Los amo muchísimo", dijo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha reaccionado en defensa de la miss, "la mujer se ve más bonita cuando alza la voz".

¿Qué pasó?

En una ceremonia previa al certamen, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, reprendió a Fátima Bosch frente a decenas de concursantes por no haber publicado contenido promocional. Cuando ella cuestionó a Nawat por sus palabras, este le dijo que no tenía permiso para hablar, llamó a seguridad y amenazó con descalificar a quienes apoyaran a Bosch, quien abandonó la sala junto a otras concursantes, que lo hicieron en señal de solidaridad.

Las imágenes del incidente, que fueron transmitidas en vivo, se difundieron ampliamente en internet. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) condenó el comportamiento "malintencionado" del Nawat, quien después se disculpó.

En el video del incidente se escucha a algunas de ellas gritándole al Nawat después de que este alzara la voz para reprender a Miss México y le pidiera repetidamente que dejara de hablar.

Mientras muchas se ponían de pie para mostrarle su apoyo a Bosch, Nawat dijo: "Si alguien quiere continuar con el concurso, que se siente. Si se retira, las demás chicas continúan". A pesar de esto, en el video se ve como la mayoría de las mujeres permanecieron de pie, y varias se dirigieron hacia la puerta.

El video del altercado ha indignado a los seguidores del certamen, muchos de los cuales critican duramente las acciones de Nawat y elogian la respuesta de Bosch.

En un video publicado en redes sociales, Nawat declaró: "Si alguien se siente mal, incómodo o afectado, pido disculpas a todos. En especial, pido disculpas a las chicas que estaban presentes, unas 75". Al final ha sido expulsado del concurso. Acabó llorando y pidiendo disculpas. No esperaba que las miss le plantasen cara.

El concurso de Miss Universo siguió adelante a pesar de la controversia, y las concursantes participaron en un evento de bienvenida en Bangkok el miércoles. La ganadora será coronada como la nueva Miss Universo el 21 de noviembre.