Llamaradas solares crean auroras boreales inesperadas en varias regiones, un espectáculo celestial que sorprendió a expertos y ciudadanos

Una tormenta solar provoca auroras boleares: ¿Dónde verlas en España y por qué son rojas?

El sol está especialmente activo estos días, y las llamaradas solares de las últimas horas han generado auroras boreales en zonas donde normalmente no se observan. Los cielos despejados han permitido a muchos disfrutar de un espectáculo cósmico durante la madrugada.

En Texas, una capilla solitaria se recortaba frente a un cielo rojo cambiante, mientras que en el valle de Aosta, en el noroeste de Italia, la combinación de luces artificiales, nieve, estrellas y auroras ha dibujado un cuadro completamente inusual. En Hokkaido, Japón, los habitantes se subieron a los tejados para contemplar las mareas rojas que asomaban en el horizonte.

El fenómeno también se dejó ver en Reino Unido, Francia y varias zonas de Estados Unidos, donde incluso los gatos parecían quedarse contemplando las cascadas de color. Según los expertos, el sol emite una gran cantidad de energía que es atrapada por nuestro campo magnético, y la tormenta solar de ayer alcanzó una categoría G4 en una escala de cinco, lo que permitió que las auroras fueran visibles mucho más al sur de lo habitual.

Estos eventos pueden afectar "comunicaciones, señales de GPS y algunas frecuencias de radio", asegura la meteoróloga Rosemary Alker- Aunque para la mayoría de las personas representan una experiencia visual impresionante. La meteoróloga señala que estos fenómenos son “un espectáculo poco frecuente que nos recuerda la fuerza del sol y la interacción con nuestro planeta”, y desde un avión pudo observar cómo las auroras verdes iluminaban el cielo.

Estos fenómenos se han vivido como un puñetazo cósmico que convierte nuestros cielos en un lienzo animado celestial, un recordatorio de la fuerza y belleza del sol sobre nuestro planeta.