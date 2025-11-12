Una tormenta solar provoca auroras boleares: ¿Dónde verlas en España y por qué son rojas?

En España, las auroras boreales están presentando unos colores algo rojizos, ya que "estamos en una latitud un poquito más baja

Esta tarde los astrofísicos de la NOA prevén que podamos ver auroras boreales a partir de las 19:00 horas, si las nubes no lo impiden, en la mayor parte de la península. Una tormenta solar ha provocado que este efecto pueda ser visible a latitudes más bajas, por eso las podemos ver en España.

El Sol ha emitido grandes cantidades de energía, eso lo que hace es atravesar el espacio y en cuestión de horas y días llega al campo electromagnético de la Tierra, que es el gran escudo del planeta y redirige toda la energía hacia los polos, creando así las preciosas auroras boreales.

En España, las auroras boreales están presentando unos colores algo rojizos, ya que "estamos en una latitud un poquito más baja y solamente podemos ver aquellos colores que se forman por encima de los 200 kilómetros.

Los expertos del Parque Astronómico del Montsec y del Observatorio de Calar Alto indican que entre las 22:00 y las 04:00 horas de esta noche todavía serán visibles las auroras, ya que nuevas eyecciones de masa coronal procedentes del Sol están alcanzando la Tierra. Vale la pena buscar un lugar apartado y oscuro, dejar que los ojos se adapten a la oscuridad y mirar al norte.

Ya se han podido ver en Almería

El Observatorio Astronómico de Calar Alto, situado en Gérgal (Almería), ha captado una "de las más brillantes" auroras boreales de entre las avistadas en las latitudes andaluces durante la pasada madrugada. Según ha indicado el centro astronómico, las webcams sensibles instaladas en Calar Alto han podido grabar el fenómeno "en todo su esplendor, dando un tono rojo profundo al horizonte norte durante un par de horas". Se trata de una de las mejor contempladas junto con la registrada en mayo de 2024.

Fue en las primeras horas del 11 de noviembre 2025 cuando dos fuertes eyecciones de masa coronal partieron casi seguidamente de la región activa número 4.274 del Sol hacia la Tierra, transportando una gran masa de plasma solar magnetizado a una velocidad cercana a los 1.500 kilómetros por segundo.

Este material ha alcanzado el planeta Tierra durante la madrugada de este 12 de noviembre, de forma que en la zona de Europa ha interactuado con la alta atmósfera terrestre y ha generado un fuerte temporal geomagnético que ha derivado en la aurora vista.

Debido a una luna en cuarto menguante y luego a la llegada de algunas nubes, las astrónomas de guardia de Calar Alto no han podido apreciar el fenómeno a simple vista. Sin embargo, el Sol sigue en su máximo de actividad y "no se descarta poder avistar a nuevas auroras no tan boreales desde Calar Alto, el mejor cielo de Europa".

Este mismo fenómeno ha iluminado también los cielos de otros países de Europa y Norteamérica por una tormenta geomagnética. En Iowa, Estados Unidos, el cielo se ha teñido de esos brillantes tonos verdes y rosas que hacen de este espectáculo un verdadero lujo para la vista.