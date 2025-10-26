cuatro.com 26 OCT 2025 - 18:21h.

Atta Alkhras, palestino residente en España durante 18 años, viajó a Gaza para visitar a su madre enferma días antes de los atentados de Hamás, en 2023, y ya no pudo salir de la franja

Cuarenta miembros de su familia, su madre y sus hermanos, incluidos, perecieron por un ataque israelí en Jabalia en diciembre de 2023, dos meses después del inicio de la guerra

"Yo llevaba 18 años viviendo en Madrid. Trabajaba en Madrid. Llevaba una vida estable", cuenta Atta Alkhras, de 42 años a través de un vídeo enviado por Whatsapp. Cuando la cobertura lo permite, por teléfono, este palestino residente en España durante 18 años, suplica ayuda para recuperar su vida, la que tenía antes de subir a un avión y volar rumbo a Gaza días antes del fatídico 7 de octubre de 2023.

Atta llegó a Madrid con sólo 22 años. Tenía permiso de residencia en España por protección internacional y con esfuerzo llegó a montar su propia empresa de exportación de ropa de segunda mano. Su almacén estaba en Humanes, una localidad a 33 kilómetros de la capital. Alquilaba un piso en la zona de Plaza Elíptica.

Voló a Ganza a vers a su familia en septiembre de 2023

En septiembre de 2023, decidió volar por primera vez de vuelta a Gaza. Su madre estaba enferma y llevaba casi dos décadas sin verla. No le dio apenas tiempo de disfrutar de la compañía de su familia. Unos veinte días después de su llegada, Hamás llevó a cabo los ataques terroristas que desencadenaron la peor ofensiva israelí de la historia.

Toda sus familiares perecieron en un ataque en diciembre de 2023

Entre las más de 68.000 víctimas mortales que ha dejado la guerra están todos los familiares de Atta. Perecieron en un ataque contra la vivienda familiar, en Jabalia, en diciembre de 2023.

Atta fue el único superviviente. Se encontraba en la salida del inmueble y solo resultó herido por el misil del Ejército hebreo.

Atta pide ayuda para volver a Madrid

Ahora, una vez calladas las bombas, pide ayuda al Gobierno español para regresar a Madrid y volver a intentar construir un futuro: "Hago un llamamiento al Ministerio de Exteriores para que me ayude a salir de este infierno"