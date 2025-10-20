Ana Lorenzo Gaza, 20 OCT 2025 - 18:54h.

Las autoridades gazatíes denuncian hasta 80 violaciones del acuerdo de paz, confirmando 97 muertos y 230 heridos por los últimos ataques

Israel ataca de nuevo en Gaza tras la muerte de dos militares en Rafá y suspende la entrada de ayuda humanitaria

A pesar de un fin de semana con varios bombardeos, el alto al fuego entre Israel y Hamás sigue vigente. Estos ataques han dejado decenas de muertos en la Franja de Gaza. Fuentes gazatíes confirman el asesinato de casi cien palestinos y más de 200 heridos en las últimas horas.

Israel reanudó los bombardeos el domingo tras acusar a Hamas de violar el alto el fuego y de la muerte de dos soldados israelíes en un supuesto ataque de milicianos palestinos en Rafá. Los dirigentes de la milicia operante en Gaza aseguran no saber nada del enfrentamiento.

Un acuerdo frágil y en el que habrá "altibajos"

Trump que ha tratado de quitar hierro a estos ataques, ha reconocido que Hamás ha sido violento, pero cree que "su liderazgo no estuvo involucrado en el ataque que mató a dos soldados israelíes, sino que fueron unos rebeldes", según ha recogido el 'New York Times'. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, considera que mantener el alto el fuego será “complicado” y previene que algunas facciones de Hamás no respetarán lo acordado, por lo que cree que habrá "altibajos".

Durante este fin de semana, el acuerdo de paz ha mostrado su parte más frágil, las autoridades gazatíes han denunciado hasta 80 presuntas violaciones del mismo, confirmando 97 asesinados y al menos 230 heridos por estos últimos ataques, que "van desde tiroteos contra civiles, bombardeos deliberados, la aplicación de círculos de fuego y el arresto de civiles", al tiempo que ha insistido en que "esto refleja una continuidad en la postura agresiva de la ocupación y su deseo de un recrudecimiento sobre el terreno por su sed de sangre y muerte", ha dicho la oficina de prensa de las autoridades de Gaza.

Sin embargo, el alto el fuego continúa según ha dicho tanto Trump como Netanyahu. Y aunque por presión de Estados Unidos la ayuda humanitaria ha vuelto a entrar en la Franja de Gaza, Netanyahu solo la está permitiendo pero de forma limitada y no por el paso de Rafa, que sigue cerrado, sino por Keren Shalom.

"El continuado silencio internacional ante estas violaciones anima a la ocupación a persistir en sus crímenes contra los civiles", ha zanjando la oficina de prensa de las autoridades gazatíes. Hamás ha insistidoen que está respetando el alto el fuego y acusa a Israel de incumplirlo "desde el primer día", afirmación que sustenta con pruebas que ha remitido a los países mediadores y garantes del pacto.

El comunicado fue publicado después de que las Fuerzas Armadas de Israel informaran que retomaban el alto el fuego tras una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un supuesto ataque de milicianos palestinos en Rafá, que llevaron a Israel a acusar al grupo islamista de violar el frágil alto el fuego pactado hace poco más de una semana.

Steve Witkoff, y Jared Kushner, sobre Gaza: "Parece que ha caído una bomba nuclear"

El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizaron este lunes en Tel Aviv para tratar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza. Allí vieron imágenes desgarradora de la realidad e una gaza a la que, según el yerno del presidente de EEUU, parecía que le había caído una bomba nuclear, a pesar de seguir negando que se trate de un genocidio.

Mientras tanto, familiares de los rehenes israelíes muertos siguen esperando la devolución de todos los cuerpos, según lo acordado. Y con el paso de Rafa aún cerrado, los palestinos se encuentran a la espera de que Israel permita la entrada por ese cruce de ayuda humanitaria para abastecer a la población en una Gaza arrasada.