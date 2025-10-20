¿En qué consiste la segunda fase del plan de paz en Gaza?

La declaración afirma que Gaza será "una zona libre de radicalización y terrorismo, sin ser una amenaza para sus vecinos"

¿Tiene futuro el alto el fuego en Gaza?

A pesar de los ataques producidos en la franja el pasado fin de semana, parece que está todo listo para comenzar la segunda fase del plan de paz en Gaza, que consiste en la desmilitarización de la zona.

Medidas para Hamás e Israel: desde los túneles hasta la estructura militar

El objetivo de la segunda parte del plan de paz de Gaza supone la entrega de armas de Hamás y la desaparición de todas sus redes clandestinas, desde los túneles hasta la estructura militar, para neutralizar su capacidad en relación con la violencia. La declaración afirma que Gaza será "una zona libre de radicalización y terrorismo, sin representar una amenaza para sus vecinos".

Además, incluye una amnistía para los miembros que se comprometan a la coexistencia pacífica, es decir, abandonar el grupo. Incluso se ofrecen determinados salvoconductos si finalmente optan por el exilio.

Mientras tanto, Israel seguirá con la retirada de sus tropas del territorio gazatí. Actualmente, ya ha pasado del límite de la línea azul a la amarilla. Esta fase se consolidará cuando se ciñan a la barrera roja.

El papel de los países internacionales

Una vez conseguido todo esto, se desplegará el 'Ejército Internacional de Paz', formado por militares estadounidenses, europeos y árabes que supervisarán la seguridad del enclave palestino. Este cuerpo formará a la futura policía palestina, para garantizar la estabilidad y la paz a largo plazo.