La Casa Blanca está preocupada por si Netanyahu llega a retirarse del acuerdo

¿En qué consiste la segunda fase del plan de paz en Gaza?

Compartir







En Tel Aviv, hoy ha tenido lugar una reunión del yerno de Trump, Jared Kushner, y su enviado especial a la región, Steve Whitkoff, con algunos de los rehenes israelíes liberados. Los supervivientes les han agradecido su papel clave en el alto el fuego entre Hamás e Israel, y en su regreso a casa.

A esta expedición se ha unido hoy el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien se reunirá con Netanyahu para tratar de afianzar el alto el fuego en Gaza.

Tras los últimos acontecimientos del fin de semana, que han hecho peligrar el acuerdo de paz, el vicepresidente JD Vance ha llegado a Israel para tratar de estabilizar la primera fase del tratado.

A pesar de las acusaciones mutuas entre Israel y Hamás de violar el alto el fuego, la parte más delicada del pacto todavía esta por venir, que es la segunda fase. Vance busca poder garantizar que ambas partes cumplan con sus compromisos.

Fuentes del gobierno de Trump han informado a medios estadounidenses que la Casa Blanca está preocupada por si Netanyahu llega a retirarse del acuerdo. Por ello, la misión de Vance en Tel Aviv es clara: evitar que el conflicto vuelva a estallar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Israel extiende su "línea amarilla" en Gaza

El ejército israelí está colocando unos bloques de hormigón amarillos en la Franja de Gaza, marcando así el límite establecido en la segunda fase del acuerdo, que es hasta donde se han retirado sus tropas tras el alto el fuego. Cada estructura mide tres metros de altura y están separadas por 200 metros.

La opinión de esta medida es muy divergente. Israel habla de perímetro de seguridad, mientras que las ONGs la definen como otra frontera interna para los gazatíes.