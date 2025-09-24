Kimmel empezó el programa agradeciendo a la multitud sus muestras de apoyo

Jimmy Kimmel, la última víctima de Trump: cancelan su programa por un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk

El caso Jeffrey Epstein y su relación con Donald Trump también estuvo presente en el regreso del programa de Jimmy Kimmel. El show del humorista fue suspendido una semana por las presiones de la administración Trump. Esta noche, el humorista ha vuelto y lo ha hecho visiblemente emocionado, según informa Cristina Herráez.

Tras una semana suspendido, Jimmy Kimmel regresó anoche a las pantallas con un "como iba diciendo", una declaración de intenciones en un monólogo cargado de emoción. En su intervención, el cómico dejó claro que nunca tuvo intención de restarle importancia al asesinato de Charlie Kirk y elogió el perdón de su viuda.

"No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos", resaltó Kimmel

Kimmel empezó el programa agradeciendo a la multitud sus muestras de apoyo. "Nunca lo olvidaré. Quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero apoyan mi derecho a compartirlas de todos modos", espetó. Pero no fue lo único que hizo. El humorista hizo un alegato de la libertad de expresión: “Este programa no es importante. Lo relevante es que nosotros podamos vivir en un país que nos permita tener un show como este”.

Porque los intentos de acallar voces como la suya, dijo, son muy peligrosos. "No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", recalcó. El humorista reconoció que no esperaba marcar una gran diferencia con sus palabras.

"Entiendo que para algunos fue inoportuno o poco claro", indicó en relación a la muerte de Charlie Kirk

"Si os gusto, os gusto; si no, no os gusto. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven", confesó visiblemente emocionado antes de romper a llorar.

"Entiendo que para algunos fue inoportuno o poco claro, o tal vez ambas cosas, y para quienes creen que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido igual", añadió.

"Si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre", lamentó el humorista

Jimmy criticó a Trump donde más le duele, un sentido del humor que encantó a los suyos. "Si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre. Así de simple. Si permitimos que este derecho fundamental perezca, el resto de nuestros derechos y libertades se derrumbarán como fichas de dominó, uno a uno", dijo en el programa.

Pero esto no le gustó nada al mandatario, quien en su red social llamó a Kimmel "basura demócrata", amenazó a la cadena ABC con otra demanda millonaria y deseó a Kimmel que se pudra en sus malos índices de audiencia. Palabras textuales de todo un presidente de Estados Unidos.