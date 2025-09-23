Rachas de más de 250 km/h y lluvias torrenciales han provocado rescates, inundaciones y hundimientos de barcos

Emergencia en el sudeste asiático por el supertifón Ragasa: cierra el aeropuerto de Hong Kong durante 36 horas

ManilaEl supertifón Ragasa se dirige hacia las costas de China, concretamente hacia la provincia de Cantón, con millones de habitantes. Tocó tierra este lunes en Filipinas, donde ha dejado miles de incidencias, destrozos, inundaciones y al menos tres muertos. Ahora, en Hong Kong se preparan para el impacto, los colegios están cerrados y se han cancelado decenas de vuelos, informa en el vídeo Sara Baos.

El norte de Filipinas amanecía este martes con el agua por las rodillas. La calma tras la tempestad arroja imágenes impresionantes con montones de campos y ciudades anegadas, muros y terraplenes caídos y casas destrozadas. Son las consecuencias del tifón más grande de este año, que ha dejado toda la región de Pampanga, al norte de la isla de Luzón, inundada.

El norte de Filipinas, con el agua por las rodillas

Un vecino, Eduardo Puno, cuenta cómo al despertarse hoy su barbería ha aparecido llena de agua, ni siquiera los sacos han impedido que entre. Pero no solo la lluvia, el tifón ha generado vientos sostenidos de más de 250 kilómetros por hora, una cifra que implica devastación total y que es equivalente a un huracán de categoría 5.

Y viento en el aire se traduce en oleaje en el océano. Olas de hasta cuatro metros que han provocado el vuelco de un barco pesquero en la región de Cagayán, dejando una persona fallecida entre las 23 que iban a bordo. "Fue como el fin del mundo, es todo lo que puedo decir", asegura Hana Tsai, una joven de 25 años que vio pasar el tifón de cerca. No es para menos, hay otros dos muertos, por el momento, y cinco desaparecidos.

La tormenta va directa hacia Hong Kong

El ciclón avanza ahora a través del mar amarillo hacia la costa este del continente asiático, es decir, China. La trayectoria amenaza una enorme megápolis en la provincia de Cantón en la que se encuentra integrada la ciudad de Hong Kong.

El aeropuerto, un nodo fundamental en las comunicaciones del lejano oriente, ha sufrido casi 400 cancelaciones y 43 vuelos han sido retrasados por precaución. Se prevé que esté totalmente cerrado durante 36 horas a partir de este martes por la noche.