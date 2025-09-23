La empresa de ropa de montaña ya ha pedido disculpas ante las críticas por la contaminación

PekínUn espectáculo pirotécnico y publicitario a los pies del Himalaya ha provocado una enorme indignación, especialmente en China. Una marca de ropa de montaña ha tirado kilos de fuegos artificiales de colores en un espacio tan singular. Su impacto ambiental ha suscitado numerosas críticas en las redes sociales y tanto la marca como el artista se han visto obligados a pedir disculpas, informa en el vídeo Sara Baos.

Las imágenes eran extraordinarias. A unos 5.500 metros de altitud, en la ladera del Himalaya, las montañas se iluminaban de colores. Una hilera de fuegos artificiales explotaba al unísono intentando simular un enorme dragón volador, símbolo de la suerte y la vitalidad en la cultura oriental. Más allá de su impacto negativo en el medio, son vídeos de una gran belleza.

El espectáculo era una campaña publicitaria de ropa

Además de una peculiar obra de arte, se trataba de la presentación de la nueva línea de ropa para montañismo, de la empresa 'Arc'teryx', de la mano de toneladas de pirotecnia china. Miles de espectadores grabaron la escena. Existía una promesa de que se habían tomado medidas ecológicas para minimizar el impacto medioambiental, pero el espectáculo ha provocado fuertes críticas en China.

Como marca de ropa para actividades al aire libre, los críticos creen que incitan todo lo contrario. Aseguran que "hace estallar montañas". Los residuos químicos, los escombros y los efectos del ruido en la fauna y flora del lugar se quedan allí mucho después. Algo preocupante en paisajes sagrados como esta cordillera más alta del mundo por su ladera tibetana.

La campaña ha dado mucho de que hablar. Tras el revuelo, 'Arc'teryx' se ha disculpado a través de sus redes sociales con un comunicado: "Este evento contradecía directamente nuestro compromiso con los espacios al aire libre, con quienes somos. Estamos profundamente decepcionados por lo sucedido, nos disculpamos". La imagen, eso sí, ha sido una estampa muy particular y nunca vista a los pies del Tíbet.