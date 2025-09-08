El cartón es un material económico y reciclable, y su austeridad se compensa con originalidad en la decoración

GranadaCada vez que se nos acaba el papel de cocina o el rollo de aluminio desechamos rollos de cartón. Miles y miles de kilómetros que se tiran cada año en hogares y empresas pero también hay quién les ha encontrado una utilidad arquitectónica. Paredes, mesas, macetas, armarios, casilleros... Todo en la nueva oficina de la Cruz Roja en Granada está fabricado íntegramente con cartón, informa en el vídeo Ana Martín.

Sabíamos que el cartón puede tener diferentes usos, pero sorprende ver que con él se puede construir por completo una oficina. Son "elementos arquitectónicos austeros pero que, combinados con creatividad, dan lugar a este espacio maravilloso", asegura Francisco González, coordinador provincial Cruz Roja, mientras muestra el acogedor local a Noticias Cuatro.

Cinco kilómetros de rollos de cartón para hacer todo el mobiliario

Se trata de tubos de cartón industrial de diez y veinte centímetros de diámetro. Todo menos las sillas, las plantas y los ordenadores está hecho con este material: desde las paredes interiores hasta las mesas, pasando por cantidad de muebles, armarios, revestimientos e incluso lámparas. Cinco kilómetros de rollo de cartón que convierten el número 2 de la Carretera de la Sierra en una cómoda estancia.

El cartón está siempre presente en el trabajo de Cruz Roja. Además, es mucho más económico que otros componentes y con buena acústica. Los promotores solo le vieron ventajas. Y una más, recuerda González: "Podemos decir que el 98% del material que tenemos es reciclable".

Su originalidad y eficiencia ya le han valido varios premios

Desde Cruz Roja Granada tenían un objetivo claro, querían que la oficina fuera una extensión de la calle y encontraron a la persona idónea para conseguirlo: el arquitecto Tomás García Píriz, quién explica que un proyecto así necesita un enorme compromiso. "Uno lo consigue porque hay una apuesta muy importante detrás, que era la de la organización por este material casi como símbolo de una filosofía", afirma.

Píriz se metió de lleno con el plan desde el principio y los rollos de cartón industrial reciclable dieron su fruto. Además de ser original y cómoda para el trabajo, a nivel arquitectónico la oficina ya ha recibido numerosos reconocimientos. "Está teniendo cierta trayectoria, cierto impacto nacional e internacional. Se ha llevado premios de interiorismo, de oficinas pequeñas...", enumera el culpable.

Premios aparte, tanto para Píriz como para quienes cada día trabajan en el bajo, la mayor satisfacción es no haber perdido la esencia de ese 'estar en la calle' con quienes más lo necesitan.