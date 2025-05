En 2024, cada bilbaíno reutilizó 26,5 kilos de vidrio, siete puntos por encima de la media estatal

BilbaoLa ciudad de Bilbao puede presumir de conciencia medioambiental. En la capital vizcaína se encuentra el contenedor de vidrio que más cantidad de residuos recicla de toda España. El recipiente gestionó hasta 75 toneladas de botellas, tarros y demás envases de este material con tantas vidas durante el año pasado. En sus paredes exteriores se puede leer un mensaje pintado que presume, en castellano y en euskera, de este récord, informa en el vídeo Maialen Larrinaga.

Su ubicación en una zona rodeada de bares apunta como una de las causas principales del hito. La hostelería es una gran contribuidora por su gran emisión de este tipo de residuos. Y los locales reciclan sus restos, asegura Paula Unzaga, del restaurante San Botardo. "Todos los días se separa cartón, cristal. Hacemos uso del contenedor que tenemos aquí en la calle, se llenan mucho y creo q hay doble recogida", afirma.

La recogida de estos residuos en la capital vizcaína se ha incrementado en un 20,5%

No solo la restauración está concienciada en Bilbao, los hogares de la ciudad vasca destacan por su reciclaje del vidrio. Cada bilbaíno reutilizó el año pasado 26,5 kilos de media, una cifra siete puntos por encima del promedio estatal. Esta cantidad equivaldría a unos 91 envases por persona, afirman desde el Ayuntamiento. Dos ciudadanas se enorgullecen entre risas de los datos: "Comemos a lo bestia, nos bañamos a la bestia. Todo a lo burro, y si es reciclar a lo burro todavía mejor". Y es que se estima que, en Euskadi, se tira un recipiente de vidrio al contenedor hasta 404 veces por minuto.

De hecho, la recogida de estos residuos en la capital vizcaína se ha incrementado en un 20,5% en cinco años. El pasado ejercicio el dato total alcanzó, por primera vez, las 9.232 toneladas recolectadas entre todos los 1.290 contenedores que hay instalados en el municipio. Estos datos se han dado a conocer el pasado martes durante la presentación del balance de recogida selectiva de vidrio realizado por el gerente de Ecovidrio en Euskadi, Óscar Acedo, y el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odrizola. Más ciudadanas opinan favorablemente de ello. "Vidrio, plástico... todo lo reciclamos. Si es por eso, sí que está bien ser bilbaíno y enorgullecerse".

Una ciudad orgullosa de aprovechar todas las vidas del vidrio

Desde las instituciones apremian a mantener esta buena reputación, que pone a Bilbao a la altura de los países europeos que más reciclan. De este modo, la ciudad del Nervión no solo puede presumir del museo Guggenheim o la catedral de San Mamés sino también de ser una de las más ecológicas. Todo para que ese letrero pintado en el contenedor pueda seguir exclamando orgulloso un "de Bilbao tenía que ser".

El vidrio es uno de los materiales más reutilizables que existen. Un frasco o botella puede lavarse y usarse una gran cantidad de veces y, además, de un envase de vidrio reciclado se puede fabricar otro con las mismas propiedades. Sus principales componentes provienen de la naturaleza: arena de sílice, carbonato de sodio y caliza. El vidrio no interactúa ni física ni químicamente con el entorno. A la hora de desecharlo, es importante no mezclarlo con cristal, pues este se trata de un material distinto. Los vasos o las copas de cristal cuentan con una composición diferente que les otorga brillo y transparencia, lo que hace que no pueda refundirse de la misma manera.