Qué sí y qué no puedes guardar en un frasco de vidrio

Los frascos de vidrio son elementos comunes en la mayoría de cocinas y se suelen utilizar para almacenar y conservar una amplia variedad de alimentos y productos. Su popularidad se debe a diferentes factores, como su capacidad para preservar la frescura , su resistencia y su neutralidad química. No obstante, es fundamental conocer cuáles son los alimentos que se pueden almacenar en tarros de vidrio y cuáles se deberían evitar.

Los alimentos fermentados como pueden ser el chucrut, el kimchi o la kombucha necesitan un ambiente libre de contaminació n y el vidrio es el material ideal para almacenarlos, debido a que no reacciona con los ácidos que se producen durante la fermentación.

Los alimentos como el queso fresco, el pan o algunos vegetales necesitan “respirar”. El vidrio crea un ambiente hermético, algo que no es recomendable para estos alimentos ya que pueden desarrollar moho rápidamente .

A pesar de que el vidrio no reacciona con la grasa, cuando se almacenan aceites o mantequillas en un frasco de vidrio transparente puede ocurrir que se oxiden con la luz, perdiendo su frescura y propiedades . Por lo que se recomienda que en caso de querer almacenarlos en un frasco de vidrio, que este sea oscuro o que se guarde bien protegido en un lugar donde no haya exposición a la luz.

En este caso, el problema no es el vidrio, ya que este no reacciona con la acidez, pero lo que sí que lo hace son las tapas metálicas que suelen sellar los frascos. Al producir una reacción química entre la tapa metálica y la acidez que producen los alimentos como las salsas de tomate, el vinagre o los zumos cítricos, puede corroer la tapa, lo que afectaría a la calidad del alimento . Lo que se recomienda en caso de querer almacenarlos en tarros de cristal es utilizar una tapa de plástico o poner una capa protectora de plástico entre el alimento y la tapa metálica.

En este caso no es tanto porque no se puedan almacenar, sino porque si no se almacenan correctamente puede resultar peligroso. Los alimentos como la leche o los caldos se pueden guardar perfectamente en un frasco de vidrio, lo que hay que tener en cuenta es que al congelarse van a aumentar su tamaño. Para prever esto, lo que se recomienda es dejar un espacio libre entre el alimento y la tapa, alrededor de unos 2 o 3 centímetros en la parte superior. De esta manera, cuando el alimento se congele y aumente su tamaño, el frasco de vidrio va a permanecer intacto, de lo contrario, lo más seguro es que explote.