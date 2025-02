Las frutas y verduras que debes pelar y las que no

Pero, a la hora de comerlas, suele repetirse una pregunta: ¿es mejor pelarlas o comerlas con cáscara? Esta respuesta tiene ciertos matices, ya que depende del tipo de alimento, la higiene adecuada y además, las preferencias de cada uno. En este artículo, compartimos las frutas y verduras que se deben pelar y también, las que no.

El plátano es una fruta cuyo valor nutricional se encuentra dentro de la cáscara. Además, ésta es gruesa y fibrosa, lo que la hace poco comestible. La cáscara del plátano no es tóxica, no pasaría nada por comerla, pero su sabor amargo y su textura no lo hacen agradable para la mayoría de las personas.