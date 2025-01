La normativa sustituye a la Directiva 94/62 de la Comisión Europea y pretende reducir los residuos de los envases y fomentar la reutilización y el rellenado. Uno de los problemas que nos encontramos a día de hoy es que gran parte de la sociedad no saben dónde tirar cada envase: “Si tiene plástico y cartón, va al azul igual, ¿no? No sé”. Por ello, esta nueva normativa, ha sido acogida de momento de forma positiva por los usuarios: “Es una buena idea para quien no sepa cómo hacerlo”.