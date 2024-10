El calentamiento global provoca la extinción de 600 especies de aves: las graves consecuencias para el ecosistema

Nos encontramos inmersos en una crisis de biodiversidad que amenaza cerca de un millón de especies a nivel global. Las aves han sido unas de las perjudicadas. Ya han desaparecido más de 600 especies , pero se prevé que si la situación no mejora, dentro de dos siglos, se conviertan en 1.300 . Esto podría suponer un grave problema en el ecosistema y en la naturaleza tal y como la conocemos, y es que las aves son mucho más importantes de lo que pensamos.

El peligro de extinción representa un problema grave en los ecosistemas. Las aves tienen más funciones de las que nos pensamos: controlan plagas, dispersan semillas, reciclan y son polinizadoras. Hay que tener en cuenta que si se pierde una especie, se rompe una cadena del ecosistema: "La naturaleza tal y como la conocemos es una consecuencia de las especies que la componen. No podemos reemplazar una pieza que se ha perdido en el ecosistema", declara Orueta.

Los científicos actualmente no saben con exactitud las consecuencias que se pueden desencadenar con la desaparición de ciertas especies: "Como si montas un mueble de IKEA sin mirar las instrucciones, no sabes qué piezas son las esenciales. No sabemos de que especie se puede prescindir sin que esto se vaya al garete". De todas formas, Orueta nos deja algo claro y es que "la naturaleza va a seguir funcionando, los que a lo mejor dejamos de funcionar somos nosotros".