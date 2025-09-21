Este domingo se celebra el funeral de Charlie Kirk en Glendale, Arizona

Se espera que el homenaje atraiga a una multitud de más de 100.000 personas

Este domingo se celebra el funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.), en mitad de una creciente tensión en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.

Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.

Detenido un hombre armado

En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban «rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida» dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk.

Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.

Este viernes, un hombre armado fue detenido por el servicio secreto en el Estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, acusado de hacerse pasar por un agente del orden público, dijo el Servicio Secreto a medios nacionales.

El hombre, de 42 años, ingresó al estadio «antes de que se estableciera cualquier perímetro de seguridad», según dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, a Fox News Digital.

Se espera que el homenaje, titulado ‘Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk’ atraiga a una multitud de más de 100.000 personas.