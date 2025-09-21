Más allá del sol y la playa hay vida: 5 destinos españoles de interior perfectos para el otoño

Destinos sorprendentes para ver en la España vacía y disfrutar sin aglomeraciones

En España 8 de cada 10 viajes se concentran en la franja costera durante el verano

Cuando el verano se despide, muchos destinos costeros se preparan para entrar en letargo, pero el interior de España despierta con una belleza discreta y envolvente. El otoño es una estación privilegiada para explorar sin agobios, reencontrarse con la gastronomía local, ver los bosques teñirse de ocre, y descubrir pueblos con alma que escapan del turismo masivo.

Lejos del tópico de sol y playa, hay mucha vida entre valles, sierras y campos castellanos. Estos cinco destinos de interior no solo son idóneos para una escapada otoñal: lo son por razones evidentes, con propuestas culturales, naturales y culinarias que brillan especialmente entre septiembre y noviembre.

Sierra de Aracena (Huelva): la dehesa en su máximo esplendor

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en el norte de Huelva, se convierte en otoño en un escenario vivo de contrastes cromáticos y sabores profundos. En esta época comienza la montanera, periodo en que los cerdos ibéricos se alimentan de bellotas, y la dehesa adquiere su aspecto más fotogénico.

La Consejería de Turismo de Andalucía lo recomienda expresamente, afirmando que “en otoño se convierte en un destino ideal para el senderismo, la recolección de setas y la degustación del jamón ibérico de bellota en plena montanera”.

Además del paisaje, destacan pueblos como Linares de la Sierra o Alájar, que conservan la arquitectura tradicional y una amplia oferta de alojamientos rurales. En Cortegana, su castillo medieval sirve como escenario de eventos culturales durante el otoño.

La Rioja Alta: vendimia, historia y paisajes teñidos de vino

Pocas experiencias otoñales igualan a una vendimia en La Rioja. En la comarca de la Rioja Alta, localidades como Briones, San Vicente de la Sonsierra o Haro ofrecen acceso directo a viñedos históricos y bodegas centenarias.

Septiembre y octubre son los meses clave para disfrutar de la vendimia, las visitas a bodegas y los paisajes teñidos de rojo. Las rutas del vino permiten descubrir calados subterráneos, museos etnográficos y catas de tempranillo en pleno proceso de elaboración.

La oferta no es solo enológica. El monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano, se encuentra en esta zona y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Valle del Ambroz (C�áceres): el “Otoño Mágico” más allá del nombre

En el norte de Extremadura, el Valle del Ambroz ofrece cada año uno de los programas culturales y naturales más potentes del otoño español. Su “Otoño Mágico” fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2021 y combina rutas senderistas, conciertos, ferias de setas, gastronomía y teatro.

El colorido de los castaños en Hervás, Segura de Toro o Baños de Montemayor es uno de los mayores espectáculos del interior peninsular. El propio Hervás, con su judería mejor conservada, ofrece visitas teatralizadas y mercados de otoño. Las aguas termales de Baños de Montemayor complementan la escapada con un punto de bienestar.

Pallars Sobirà (Lleida): naturaleza salvaje y setas pirenaicas

Situado en el corazón del Pirineo catalán, el Pallars Sobirà es un refugio para quienes buscan desconexión total y naturaleza en estado puro. En otoño, el turismo masivo de verano desaparece y comienza la temporada alta de micología.

Se trata de uno de los territorios con mayor densidad de espacios naturales protegidos del país, incluyendo el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

En localidades como Esterri d’Àneu o Llavorsí se celebran jornadas micológicas y rutas guiadas para buscar boletus, níscalos y trompetas de la muerte. Es, además, un destino idóneo para avistar fauna salvaje y practicar senderismo sin aglomeraciones.

La Alcarria (Guadalajara-Cuenca): literatura, luz otoñal y miel

Inmortalizada por Camilo José Cela, La Alcarria despliega una belleza melancólica y sobria en otoño. Los campos de cereal recién cosechados dejan paso a un paisaje ondulado de tonos dorados, y los pueblos recuperan su ritmo lento. Sus campos dorados y las hoces del río Dulce ofrecen una experiencia visual única, especialmente en pueblos como Brihuega, Torija o Pastrana.

Además, octubre es temporada de recolección de miel. En Brihuega y alrededores, varias cooperativas ofrecen visitas a colmenares, catas de miel cruda y talleres para conocer el ciclo apícola. La arquitectura renacentista de Pastrana, junto con su Museo de Tapices, ofrece un contrapunto cultural sólido.

Otoño: una estación para mirar hacia dentro… del mapa

Los destinos de interior no son un plan B frente al turismo costero. Son, en otoño, el mejor plan A. Reúnen patrimonio, silencio, comida auténtica y paisajes que invitan a la pausa. Y lo hacen sin necesidad de reinventarse: llevan siglos siendo así.

En un país donde 8 de cada 10 viajes se concentran en la franja costera durante el verano, el otoño representa la oportunidad perfecta para reequilibrar la mirada. Porque más allá del sol y la playa, hay vida... y merece ser vivida, paso a paso, entre hojas caídas y caminos de tierra.