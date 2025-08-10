Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea han cerrado filas en torno a Ucrania

Volodimir Zelenski insiste en que no cederá territorio de Ucrania a Rusia a cambio de la paz

La Casa Blanca no descarta que Donald Trump se abra a que Volodimir Zelenski participe en la reunión que mantendrá con Vladimir Putin en Alaska el viernes 15 de agosto para hablar de un posible final de la guerra de Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania insiste en que no cederá territorio a cambio de la paz y agradece el apoyo de los líderes europeos, también excluidos de la cumbre, tal y como informan en el vídeo Rosa Conde, Lara Escudero y Aurelio Megía.

Se complica la reunión de Alaska a la que Vladimir Putin tiene previsto asistir el próximo viernes para hablar a solas con Donald Trump del futuro de la guerra en Ucrania. Los marginados de esta cumbre de Alaska cierran filas entre sí. Al contundente rechazo que el sábado manifestó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se sumó el respaldo de los aliados europeos que, por la noche, a través de un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea insistieron en que cualquier conversación de paz con Rusia debe incluir a Kiev. Además, subrayaron su compromiso inquebrantable con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

Medios estadounidenses no descartan la participación de Volodimir Zelenski

Por el momento, la cumbre de Alaska sigue siendo bilateral, aunque una filtración a medios estadounidenses revela que Trump estaría dispuesto a incluir a Zelenski en la cumbre con Putin el 15 de agosto en Alaska. Altos funcionarios califican esta posibilidad como absolutamente factible y en evaluación seria.

Mientras tanto, el Kremlin mantiene silencio, lo que aumenta la incertidumbre. Para algunos, este gesto acercaría a Trump a su promesa de poner fin a la guerra, aunque expertos advierten de que la negociación sigue siendo compleja y llena de incógnitas.

Hasta ahora, los movimientos de la diplomacia estadounidense entorno a Europa y Ucrania no han obtenido buenos resultados. El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, que se encuentra de vacaciones en Reino Unido, se reunió con el ministro británico de Exteriores y con dos de los principales asesores de Zelenski, quienes agradecieron a Estados Unidos su mediación, pero también le insistieron en que una paz duradera solo es posible con la presencia de Ucrania en la mesa de negociaciones.