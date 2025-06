Un ataque sorprende a un equipo de Noticias Cuatro en Tel Aviv, Israel

Los ataques cruzados con misiles balísticos y drones entre Israel e Irán dejan decenas de muertos y centenares de heridos

Irán lleva a cabo oleadas de bombardeos contra Israel, que responde atacando una refinería de gas en el golfo Pérsico

Compartir







Un ataque durante la medianoche y la madrugada sorprendía a todos los habitantes de Israel y también a nuestro compañero Marcos Méndez, que graba el momento en el que el equipo de Noticias Cuatro se va corriendo a un refugio en su hotel de Tel Aviv. Informan en el vídeo el propio Méndez y Aurelio Megía.

El escudo defensivo israelí no ha sido capaz por segunda noche consecutiva de evitar el impacto de alguno de los 70 misiles lanzados por Irán en varias andanadas. La ofensiva ha provocado al menos diez fallecidos, que se suman a los tres de ayer, y centenares de heridos.

PUEDE INTERESARTE La guerra no da tregua a Gaza: Israel continúa atacando los puntos de ayuda humanitaria

Fuego cruzado entre Israel e Irán

El régimen de los ayatolás lanzó tres oleadas de misiles balísticos y drones contra el centro y el norte de Israel y algunos de ellos volvieron a burlar las defensas antiaéreas. El sur de Tel Aviv ha sido una de las zonas más golpeadas ya que al menos dos misiles lograron impactar contra el suelo.

Uno de ellos, contra un edificio residencial, matando a seis personas, entre ellas dos niños, y dejando también cerca de 200 heridos. El segundo misil golpeó otro barrio residencial causando más de 40 heridos.

PUEDE INTERESARTE Ahmed Al-Ghalban, el joven acróbata que perdió sus dos piernas y a parte de su familia en un ataque israelí

Al amanecer, la claridad del día revelaba la dimensión del ataque mientras los servicios de emergencia continuaban la búsqueda de desaparecidos entre los escombros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El norte de Israel también ha sido objetivo del bombardeo iraní. Anoche, una lluvia de artefactos caía sobre la ciudad árabe israelí de Tamra. Uno de ellos ha acabado con la vida de dos mujeres y dos niñas que estaban dentro de una casa.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Por otra parte, el Ejército israelí no ha parado de atacar objetivos estratégicos a lo largo de todo Irán, como refinerías, fábricas, depósitos de combustible e infraestructuras militares.

Especialmente intensos han sido los bombardeos sobre la capital, Teherán, donde la Fuerza Aérea ha informado de que ha atacado unos 80 objetivos durante la pasada noche. Según fuentes iraníes, estos ataques han causado más de 100 fallecidos y alrededor de 800 heridos.

Desde el Gobierno persa afirman que no detendrán los ataques a no ser que Israel también lo haga. Mientras tanto, continúan amenazando con bloquear el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, asegura que "no queremos que este conflicto se expanda a menos que nos obliguen. No queremos que se extienda a otros países y a la región. No queríamos esta guerra".

A pesar de este ambiente belicista, medios israelíes señalan que Irán se ha puesto en contacto con Omán y Qatar, solicitando que medien con Washington en un esfuerzo por detener los actuales ataques israelíes y reiniciar las conversaciones nucleares.