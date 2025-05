El modo de Ben Affleck de gestionar la fama, que lo distanció más de Jennifer Lopez

En las apariciones del actor, que el 25 de abril estrenó en España la cinta que protagoniza El contable 2, deja claro que no le importa hablar de su vida personal “siempre y cuando se expresen mis verdaderos sentimientos, intenciones y creencias”. Ben Affleck también subraya que respeta absolutamente a Jennifer Lopez y todas las facetas de su vida. Asegura que tienen una “postura opuesta sobre lo cómodos que nos sentimos al borrar la línea que separa la vida pública y la privada”.

Igualmente destaca que “existe una tendencia a querer identificar las causas profundas de una ruptura, pero, si te soy honesto, la verdad es mucho más sencilla y cotidiana de lo que la gente cree o considera interesante”. Añade que la razón de haberse divorciado de la actriz y cantante no es un “escándalo, no hay culebrón, no hay intriga”. La ruptura tampoco se debió a “diferencias de personalidad y de carácter” entre ambos tal como se aseguraba. En palabras del actor siempre se debe “asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación”. Además señala que quiere, apoya y cree a Jennifer Lopez.