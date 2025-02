Los dardos hacia Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no tardaron en llegar. Alicia Keys fue una de las que aprovecharon su altavoz para reivindicar los derechos de las minorías tras las nuevas políticas impuestas por el magnate: "Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces. Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista, y eso cambia las reglas del juego. La DEI no es una amenaza, es un regalo".