Ben Affleck y Jennifer López, una de las parejas más poderosas de Hollywood, se divorcian. La noticia tiene un fuerte impacto económico, ya que Hollywood es sinónimo de dinero y no hay ruptura o boda que no se mida en millones de dólares. Ellos se conocieron en 2002 en el rodaje de ‘Gigli’ y pronto se convirtieron en la pareja de moda. El amor en aquel entonces no les duró mucho, tras dos años de relación lo dejaron y 17 años después (2022) se dieron otra oportunidad y se casaron en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Después de dos años han anunciado su divorcio.