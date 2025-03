“Me vine en bus y luego en México por la selva de Colombia-Panamá, todo con el bebé de diez meses. Llegó el cartel, yo corrí, pero me agarraron, me pusieron la pistola en la cabeza, mandaron a desnudarme, a quitarme todo… con el bebé siempre encima. Nos dejaron ir y de ahí, desde las once de la noche hasta las siete de la mañana, caminando en el desierto para rodear la montaña para que inmigración no nos agarrara”.