Donald Trump llama "dictador" a Volodímir Zelenski

Donald Trump traiciona a Ucrania, llama dictador a Volodímir Zelenski, le culpa de la guerra comprando el relato de Vladimir Putin y miente sobre el gasto militar de Europa. Una vez más, el presidente de Estados Unidos vuelve a dejar perplejo al mundo con sus declaraciones. Según informan Sara Canals y Beatriz Palomar, el magnate ha recomendado al presidente ucraniano actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar, a la par que le ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".

Después de culpar a Kiev de la guerra en Ucrania, Donald Trump ha publicado un tuit incendiario. Un mensaje que incluye datos falsos. Para empezar, acusa al presidente ucraniano de convencer a Estados Unidos de gastar 350.00 millones de dólares para entrar en una guerra que no podía ganar, 200.000 millones de dólares más que Europa, dice. Pero, lo cierto es que el gasto real de Estados Unidos no llega ni a la mitad de esta cifra. Según el Instituto Kiel, organismo internacional encargado de cuantificar estos datos, Europa ha destinado el doble de dinero que Estados Unidos, que no ha invertido ni 120.000 millones de dólares.