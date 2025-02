Trump bromea sobre su relación con Musk: "El más poderoso de la Casa Blanca"

"Quieren vuestro divorcio, quieren que empecéis a odiaros el uno al otro. ¿Sabéis que están haciendo eso, no?", pregunta el periodista. "Elon me llamó y me dijo 'están intentando separarnos', a lo que le respondí 'absolutamente'. La noticia de última hora es que Donald Trump le ha cedido el control de la Presidencia a Elon Musk y el presidente Musk va a presidir una reunión del gabinete a las 8", ironiza el mandatario norteamericano.