El MCguffin del caso Plus Ultra con Zapatero en la sombra

Daniel Montero 11 FEB 2026 - 16:53h.

Julio Martínez Martínez, el asesor de Plus Ultra, tenía al menos la intención de conseguir un contrato para cobrar un 1% del rescate de Plus Ultra.

Julio Martínez dice que es un borrador que nunca se firmó.

Compartir







Novedades en el caso Plus Ultra. El diario El Mundo desvela hoy que el asesor de la aerolínea que habría pagado medio millón de euros al expresidente Zapatero, tenía en su poder el borrador de un contrato para cobrar un 1% del rescate concedido por el Gobierno.

Alfred Hitchcock decía siempre que los guiones tiene que tener lo que se llama un MCgufin. Un objeto inquietante, misterioso que dinamiza la historia. Los planos de la estrella de la muerte en Star Wars. En el caso del expresidente Zapatero es este documento, del que los compañeros de El Mundo han tenido conocimiento y que acredita que Julio Martínez Martínez, el asesor de Plus Ultra tenía al menos la intención de conseguir un contrato para cobrar un 1% del rescate de Plus Ultra. Un rescate público.

Y este es el empresario que pagó más de medio millón de euros en cinco años por supuestas asesorías a Zapatero. El problema es que tanto Plus Ultra como el entorno de Julio Martínez han mantenido siempre que su papel se limitó a favorecer la logística de Plus Ultra en Venezuela. Este documento acreditaría que su intención al menos era entrar también en el rescate.

Pero tanto él como la empresa niegan que se firmara ese contrato. Por eso el documento sería tan bueno para un guion de Hitchcock. Porque nada queda claro. Julio Martínez dice que es un borrador que nunca se firmó. Plus ultra va mas allá y niega incluso que se negociara porcentaje alguno aunque no se firmase. Y Zapatero sigue manteniendo que sus cobros a la empresa de Julio Martínez fueron legales y que nada tuvieron que ver con el rescate.