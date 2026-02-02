Daniel Montero 02 FEB 2026 - 16:12h.

El expresidente cobró al menos 450.000 euros en asesorías a uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra.

La corrupción y los escándalos sexuales estrechan el cerco al Gobierno

Hoy, varios medios publican que el expresidente cobró al menos 450.000 euros en asesorías a uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra. Analizamos el caso.

Vamos a intentar ordenar los datos. Zapatero dejó la presidencia del Gobierno en 2011, renunció a los dos años de cesantía y en 2015 renunció también a su puesto en el Consejo de Estado. Eso lo suelen hacer los expresidentes que quieren reintegrarse en el mercado privado como ya hizo Aznar, porque ese sueldo es incompatible con actividades privadas. El rescate de Plus Ultra, que fue de 53 millones de euros se produjo en 2021

¿Y ese rescate es el que ahora investiga la Justicia? No. Al menos por el momento. Lo que investiga la Justicia es el uso que se le dio a parte de ese dinero. LLegó una denuncia desde Suiza de que parte de los fondos de Plus Ultra estaban sirviendo presuntamente para blanquear fondos de oligarcas venezolanos por parte de un financiero investigado allí. Al haber dinero público de por medio y tratarse de delitos cometidos en el Extranjero la Audiencia Nacional abrió diligencias y detuvo a tres personas vinculadas con la aerolínea. Una de ellas es Julio Martínez, asesor de la empresa y la persona que pagó ese medio millón de euros a Zapatero.

Pero el expresidente dice que todo ese dinero es legal y con facturas.

Facturas que empiezan en marzo de 2020, antes de que se produzca el rescate, y que alcanzan a 2025. Si esas asesorías son legales, están hechas a precio de mercado, si son comprobables, el expresidente no tendrá ningún problema con la Justicia. Si por el contrario no puede acreditar los trabajos que ha realizado para haber ganado medio millón de euros, es posible que tenga un problema judicial aunque todo se haya declarado a Hacienda.