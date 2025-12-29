¿Es posible gobernar sin el Parlamento?

¿Ha pedido Pedro Sánchez a los ministros del Gobierno que presenten medidas que no necesiten la aprobación del Congreso?

Pero ¿qué capacidad tiene el gobierno para sacar medidas adelante si decide no pasar por el Congreso?

Compartir







¿Ha pedido Pedro Sánchez a los ministros del Gobierno que presenten medidas que no necesiten la aprobación del Congreso? Ante el frágil equilibrio de apoyos es lo que hoy publica EL PAIS. Hoy le han preguntado a la portavoz el Gobierno, que no lo ha negado.

Pero ¿qué capacidad tiene el gobierno para sacar medidas adelante si decide no pasar por el Congreso? Sin que tenga que pasar por el Congreso como sugiere Sánchez a sus ministros.. el margen de actuación es muy escaso. Si hablamos de leyes, no hay ninguna posibilidad. No puedes aprobar leyes sin pasar por el legislativo. Así de simple. Ahora bien, si que puedes acudir a los reglamentos o reales decretos, y desarrollar leyes ya aprobadas.

PUEDE INTERESARTE El paro golpea a los mayores de 55 años: una generación atrapada fuera del mercado laboral

Pero habrá que ver cuál es la idea porque la ministra Elma Saiz ha dicho que se pueden hacer muchas cosas pero no ha especificado cuáles. ¿Y a qué responde esta situación? ¿Por qué el presidente habría pedido a sus ministros sacar medias sociales sin acudir al Congreso?

Entramos en año electoral donde las previsiones no son buenas y también hay un horizonte judicial asfixiante para el gobierno. Por tanto Sánchez necesita recuperar la iniciativa y sacar adelante medidas sociales que conecten con el electorado. Pero la pregunta es cómo y cuales.

PUEDE INTERESARTE Baliza V16 de la DGT: 10 preguntas y respuestas para entender de una vez por todas cómo usarla y evitar multas

Desde que ha roto con junts tiene muy dificil sacar leyes adelante, aunque no imposible. Pero gobierna en minoria. Sin ir mas lejos hace un mes les han tumbado la senda de déficit , el paso previo a los presupuestos. Con lo que eso supone. María Jesús Montero quiere presentarlos en el primer trimestre de 2026. Y Sánchez insiste en que van a buscar apoyos debajo de las piedras y sudar la camiseta. Una frase repetida como un mantra. Pero para eso tienes que convencer a Podemos, y sobre todo a Junts. Esto hoy por hoy no parece un escenario realista.