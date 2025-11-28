Dos incendios mortales en A Coruña y Madrid, y un fuego industrial en Barcelona dejan heridos graves; autoridades investigan causas y refuerzan medidas de prevención.

La señorita Yu, entre lágrimas tras el terrible incendio de Hong Kong: "Nuestros queridos vecinos ya no están"

Compartir







Incendios, forestales y no forestales dejan demasiadas victimas mortales en España. En 2024 fueron 234 personas las que perdieron la vida. Sólo un 6% menos que el año anterior y la mayoría de ellas no mueren en grandes fuegos, mueren en su casa, en concreto 172 personas. Sobre todo intoxicados por el humo, un 70% (69,3%) o por quemaduras (23,5%). Los expertos nos piden que revisemos todo lo que tiene que ver con aparatos eléctricos y de calefacción, los principales causantes de los incendios y que instalemos detectores de humo baratos, de unos 10 euros y fáciles de instalar.

Porque los casos se suceden con consecuencias dramáticas. Un incendio ocurrido ayer en un edificio de A Coruña dejó un vecino muerto y otro en estado crítico. Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el fuego, tras intentar realizar un enganche ilegal en el cuadro eléctrico del bloque. Actualmente se les acusa de homicidio imprudente, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del suceso.

PUEDE INTERESARTE El asesinato de Sarah Beckstrom en el atentado en Washington aviva el enfrentamiento político sobre migración

Muerte en Madrid: otro incendio doméstico

En Villaverde, Madrid, un nuevo incendio acabó con la vida de José, de 50 años, en la cuarta planta de su vivienda. Dos dotaciones de bomberos trabajaron para sofocar las llamas, que ya han sido totalmente extinguidas. Estos incidentes reflejan la gravedad de los incendios domésticos en España, donde en 2024 fallecieron 234 personas, la mayoría en sus propios hogares, ya sea por intoxicación por humo o por quemaduras.

Alerta en Barcelona: incendio en planta de reciclaje

Y no solo se producen en casas. Esta mañana, un incendio en Caldes de Montbui, Barcelona, movilizó a 15 dotaciones de bomberos tras varias explosiones en una planta de reciclaje de 1.000 metros cuadrados. El fuego afectó a materiales altamente inflamables, como residuos de aerosoles, generando una columna de humo negro visible a varios kilómetros. Tres trabajadores resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Vall d’Hebron, uno de ellos en helicóptero, permaneciendo ingresados en la unidad de quemados.

PUEDE INTERESARTE El coste de oportunidad de tu dinero: por qué tener tus ahorros parados en el banco es una mala decisión

El alcalde Isidre Pineda señaló: “Era una empresa que hace tratamiento de residuos de aerosoles y, por lo tanto, era material químico sensible. La carretera C-59 ha quedado cortada porque justamente estaban habiendo pequeñas explosiones de esos aerosoles que llegaban hasta la carretera”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La carretera permaneció cerrada durante varias horas mientras los bomberos controlaban la propagación y evacuaban a las personas afectadas. A las nueve de la mañana el incendio fue dado por controlado, aunque los equipos permanecen en el lugar para rematar las tareas y asegurar la completa extinción. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para determinar el origen del fuego y evaluar posibles responsabilidades.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Estos incendios ponen de relieve la gravedad de los incendios domésticos e industriales en España y la necesidad de medidas preventivas, tanto en los hogares como en las empresas, para proteger a las personas y reducir las tragedias que continúan causando víctimas año tras año.