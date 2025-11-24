Sánchez ha negado haber mantenido una reunión en el País Vasco con Otegui para negociar una supuesta moción de censura

LuandaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó con rotundidad este lunes haber mantenido una reunión en el País Vasco, junto a Santos Cerdán, con el líder abertzale Arnaldo Otegi para negociar una supuesta moción de censura.

"Eso es mentira", afirmó de forma contundente desde Luanda, donde asiste a la cumbre euroafricana de Angola. Ha respondido así a la información publicada por El Español, que aseguraba que ambos dirigentes se habrían encontrado y que el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, habría sido el encargado de trasladarlos desde el aeropuerto de Bilbao hasta el lugar del supuesto encuentro.

Otegi también niega cualquier encuentro

Sánchez no quiso añadir más comentarios y se limitó a negar de forma tajante la veracidad de la noticia. Más tarde, fuentes del Gobierno reforzaron ese desmentido: no solo rechazaron que se produjera la reunión, sino que insistieron en que Sánchez nunca se ha reunido con Otegi.

El propio dirigente de EH Bildu también negó cualquier encuentro con el presidente. En declaraciones a ETB2, Otegi fue categórico: aseguró que la información es “absolutamente falsa, rotundamente falsa, una invención”.