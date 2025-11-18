Pedro Sánchez y Zelenski: más dinero para armas y reconstrucción a la vista del Guernica

Sánchez anuncia 615 millones para armar a Ucrania y 202 más para la reconstrucción

Zelenski explora los sistemas antidrones y radares más avanzados en su visita a España

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para contemplar el "Guernica" de Picasso, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha compartido impresiones sobre la obra del artista malagueño, símbolo del rechazo a la guerra.

"Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", ha escrito Sánchez en un mensaje en las redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la ciudad vasca por aviones de la alemania nazi, durante la Guerra Civil.

Zelenski ha hecho un hueco para ver el cuadro en la agenda de su tercera visita a España desde el inicio de los ataques de Rusia en 2022, que ha iniciado en el Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el del Senado, Pedro Rollán.

Después se ha reunido con representantes de la industria de defensa, ha almorzado con el rey Felipe VI y tras contemplar el Guernica se ha desplazado al Palacio de la Moncloa, donde se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su visita a España de 2022, Zelenski pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil. Entonces lo comparó con la situación de su país, atacado por Rusia: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937", aseveró.

El propio Pedro Sánchez ha comentado esta frase de su invitado en la comparecencia conjunta que ha celebrado con Zelenski en el Palacio de la Moncloa al explicar su visita al "símbolo universal de la barbarie de la guerra" y el "canto a la paz" de la tela de Picasso. Según ha dicho, ambos han recordado que Pablo Picasso dejó dicho que su cuadro no se exhibiera en España hasta que el país recuperara la libertad y la democracia, algo que no ocurrió hasta cuatro décadas después. Del mismo modo Sánchez se ha mostrado convencido de que Ucrania acabará encontrando, como España, el "lugar que le corresponde" y compartirá progreso, paz, desarrollo económico y el proyecto europeo.

El presidente del Gobierno no solo ha tenido palabras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España va a movilizar 615 millones a lo largo del próximo mes para apoyar militarmente a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra urgente de armamento en Estados Unidos, y 202 millones más destinados a la reconstrucción del país.

En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Sánchez ha ratificado con este paquete de 817 millones el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa y ha garantizado que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz justa y duradera y pueda adherirse a la Unión Europea.

Además de su encuentro con Sánchez, en su tercera visita a España desde el inicio de los ataques rusos, Zelenski se ha reunido con el rey, con los presidentes del Congreso y del Senado y con representantes de la industria de defensa.

Según ha explicado Sánchez, dentro de los 615 millones que se movilizarán en el próximo mes para apoyar militarmente a Kiev hay una contribución de 100 millones al programa PURL de la OTAN, que servirán para financiar la adquisición acelerada de sistemas de defensa antiaérea en Estados Unidos.

En ese paquete se incluye también una partida de 215 millones del programa SAFE de la Comisión Europea dedicada a Ucrania, que permitirán costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración y vigilancia aérea, muchos de ellos desarrollados por empresas españolas.

De hecho, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha interesadopor los sistemas antidrones y radares avanzados de Indra, en cuya sede se ha reunido con trece compañías de la industria de defensa, incluyendo esta empresa tecnológica. Tras ser recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el presidente de Indra, Ángel Escribano, el mandatario ucraniano ha hecho un recorrido por las instalaciones, donde ha explorado los sistemas de defensa de la tecnológica española, según ha informado la empresa. Concretamente, se le ha mostrado uno de los radares más avanzados en el uso de las fuerzas armadas, los LTR-25, además de soluciones integrales para detectar, seguir y neutralizar las amenazas de drones.

Además, ha conocido un sistema modular con estación de armas controlada remotamente y que pueden instalarse en un vehículo de apoyo militar; así como un vehículo terrestre no tripulado capaz de acceder a áreas complejas y equipado con radar Nemus, con capacidades de detección de proyectiles y drones.

Zelenski se ha reunido con responsables de otras doce empresas del sector de defensa española, entre ellas Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía que planea fusionarse con Indra. En la reunión, también han participado responsables de Arquimea Group, Centum, Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesia, Sener, Tecnove y Urovesa.

España también entregará en diciembre un lote de material militar por valor de casi 300 millones, parte del acuerdo bilateral de seguridad entre Ucrania y España.

Junto al apoyo militar, Sánchez ha destacado el apoyo de España a la reconstrucción del país, con un nuevo instrumento financiero dotado de 200 millones de euros; y cerca de dos millones para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar, en apoyo de más de 28.000 personas.