¿Por qué Santos Cerdán está en la cárcel y Koldo y Ábalos, libres?

Daniel Montero 16 OCT 2025 - 15:20h.

Esta semana tanto Ábalos como Koldo han esquivado ir a la cárcel, donde ya está Cerdán de forma preventiva

Koldo se llevó la mochila al Supremo por si el juez le mandaba a la cárcel: copió la estrategia de Ábalos y salió libre

Koldo y Ábalos quedan en libertad, pero Santos Cerdán en prisión. Los ciudadanos pueden no explicarse estas decisiones tan distintas teniendo en cuenta que Ábalos era ministro y secretario de Organización del PSOE, mientras que Cerdán solo era lo segundo. Bien es cierto que Ábalos sigue siendo diputado y Cerdán dejó su escaño. En el caso de Koldo sus propias grabaciones han aumentado los indicios contra los tres. Dani Montero, jefe de Investigación de Noticias Cuatro da las claves de las decisiones del juez respecto a los implicados en el caso Koldo.

¿Por qué Santos Cerdán está en prisión y Ábalos y Koldo, en libertad?

Daniel Montero tiene claro que "aunque su papel parezca similar, los condicionantes de los tres son distintos. Los informes de la UCO ponían a Cerdán en la cúspide de la trama y decían que había un alto riesgo de que destruyera pruebas al estar la investigación en su contra en un principio incipiente. En el caso de Abalos y Koldo la situación es distinta, está mucho más avanzada y ellos siempre han cumplido con las medidas cautelares.

Pero la Fiscalía mantiene que el riesgo de fuga es creciente...

"Sí, pero tampoco pidió prisión", explica Montero. "Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero eso en un mundo judicial tiene matices. La carga en contra de Ábalos y Koldo es ahora mucho más dura que al principio de la investigación, y eso incrementa la posibilidad de que se marchen porque se les presupone una condena dura. Pero tanto la Fiscalía como el juez consideran que aunque eso sea evidente, no es suficiente como para que entren en prisión preventiva.

Hoy sabemos además quién será el nuevo abogado del exministro Ábalos.

Será un exfiscal de la Audiencia Nacional llamado Carlos Bautista. Ha estado 30 años como fiscal, llevó casos como el 11-M y el caso Faisán. Es un especialista en blanqueo de capitales y dejó la Audiencia Nacional después de 18 años en septiembre del año pasado.