Casi un año después de la destructora DANA en Valencia de 2024, llega al fin el periodo de moratoria excepcional en Massanassa. Esta medida ha estado permitiendo que los vecinos de este municipio estacionen sus vehículos en lugares en los que no está permitido. Se impulsó como una medida extraordinaria para permitir a los damnificados rehabilitar sus garajes.

Coches aparcados en la calle o incluso en las aceras pronto recibirán multas de hasta 200 euros. Camina por las calles de la localidad Manu Reyes, mostrando que aparcar es toda una dificultad porque no existen aparcamientos. Los vecinos continúan haciéndolo sobre el lodo y en zonas anegadas o incorrectas, como las propias aceras.

Según consideran los responsables del municipio, esta medida se toma por el bien de la seguridad de los viandantes y residentes de Massanassa.

Con una estimación de 5.600 vehículos y una población de 10.345 personas que aun carecen de garajes, los vecinos coinciden en que la situación es imposible e insostenible, algunos la llegan a calificar como "una pesadilla".

Algunos de los residentes recurren al aparcamiento en parques un poco más alejados del corazón del municipio, lugares que siguen embarrados y que cada vez cuentan con más coches. Verónica Ivars, una vecina de la localidad, enseña cómo está su garaje hoy, 352 días después de la tragedia. Un drama.

"El Ayuntamiento dice que empezará a multar... pero como veréis está todo lleno de fango y los garajes aun no funcionan".

Además, paseando por el pueblo es frecuente encontrarse con muchas calles cortadas que necesitan obras y reformas, y que no se encuentran en condiciones de que se pueda aparcar.

"Entre que no tenemos sitio ahí fuera, aquí están en obras y el garaje está así... No tenemos ni fecha para meter el garaje. ¿Dónde quieren que aparquemos?", nos dice Verónica, completamente desesperada.

352 días después en Massanassa, algo tan cotidiano como aparcar está muy alejado de la normalidad,.