Adiós a Guillermo Fernández Vara el día que habría cumplido 67 años: Ni Begoña Gómez faltó

Pedro Sánchez: "Guillermo empezó siendo médico y luego se dedicó a la política para cuidar de todos"

El pueblo de Olivenza ha estado embargado de emoción y aplausos al exdirigente socialista extremeño

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha sido despedido este lunes en un multitudinario funeral celebrado en su localidad natal, Olivenza, que ha estado embargado de emoción y aplausos al exdirigente socialista extremeño, fallecido este pasado domingo, informa Lídice Benito.

Pocos minutos después de las 11,00 horas llegaba a la Iglesia de la Magdalena el féretro con los restos mortales del político, que ha sido recibido con un largo aplauso por parte de los varios cientos de personas que han acuidido a la despedida.

Entre ellos se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Economía, Carlos Cuerpo; de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Agricultura, Luis Planas. No ha faltado tampoco Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, aunque no se la ha podido ver.

También han asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otras autoridades, junto a las máximas autoridades regionales, como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El funeral ha estado presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, quien en su homilía ha definido a Fernández Vara como "un hombre bueno" y "un político comprometido en la vida pública, buscando el bien de Extremadura, y todo ello sin dejar de ser y de presentarse como cristiano".

De esta forma, "su ser de político cristiano se reflejaba en su estilo de vida: cercano, sencillo, dialogante, sin querer herir al adversario político", ha valorado el arzobispo durante su homilía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado la figura del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo, al que ha calificado como "un progresista comprometido e íntegro" y "una buena persona" que tuvo a su comunidad como prioridad número uno.

En declaraciones a los medios antes de su funeral en Olivenza (Badajoz), Sánchez ha señalado que es "un día triste para los extremeños y para la familia progresista".

Así ha señalado que Vara encontró su compromiso prioritario en Extremadura, el segundo fue la democracia y a continuación el socialismo. "Tuvo una visión muy positiva y optimista del presente y el futuro de Extremadura", ha señalado sobre Vara, fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad.

Para Sánchez, supo entender que "el fortalecimiento de los servicios de sanidad y educación así como la transformación ecológica y digital podrían convertir a Extremadura en tierra de oportunidades. A su juicio Vara "lo consiguió" y la situación actual de la comunidad es producto de su visión y aportación a la política", ha añadido.

"Con inmensa gratitud y enorme pena lo que tenemos que hacer desde el PSOE y todos aquellos que nos dedicamos a la política es recoger ese legado de Vara de mirar al futuro con optimismo y esperanza" como, afirma, hizo él con su tierra.

El jefe del Ejecutivo ha definido al expresidente de Extremadura e integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE con Sánchez como secretario general, "como un servidor público ejemplar, un progresista comprometido e íntegro y una buena persona".

"Guillermo empezó siendo médico y luego se dedicó a la política para cuidar de todos", ha señalado Sánchez antes del inicio del funeral, al que ha acudido buena parte del Gobierno central. "Y lo hizo como hacía las cosas, con mucha voluntad de escuchar, de hablar , de acordar con gente que pensara distinto a él", lo que explica, afirma, que tras su muerte esté recibiendo muestras de reconocimiento también de fuera del partido, que reconocen su aportación al progreso de Extremadura.

El PP ha recordado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no asistió al funeral del expresidente de Aragón Javier Lambán el pasado mes de agosto y sí que ha asistido al del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, algo que, a su juicio, evidencia que para él hay "expresidentes de primera y de segunda, incluso después de fallecer", según han indicado fuentes 'populares'.