Sánchez nombró a Santos Cerdán como el número tres del PSOE 10 meses después de que estallase el caso Koldo

El juez del Supremo manda a Santos Cerdán a prisión provisional y sin fianza tras su declaración por el caso Koldo

El exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, proclamó su inocencia en todas sus declaraciones desde que estalló el caso Koldo hace más de un año. El exsecretario de la Organización del partido era el hombre para todo de Pedro Sánchez: leal, austero y confiable. O así se mostraba, según informa Susana Camacho.

Cerdán llegó a proclamar a los cuatro vientos lo que pensaba el PSOE de la corrupción: “El partido socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara: que la corrupción no la aceptamos y vinimos a este Gobierno de España quitando un Gobierno corrupto”. Hasta que estalló la trama junto con los polémicos audios que grabó Koldo García.

Cerdán, un hombre que declaró su inocencia desde el minuto uno

Pedro Sánchez nombró a Santos Cerdán como el número tres del PSOE 10 meses después de que estallase el caso Koldo. Todo a pesar de que crecían los rumores en contra de él. “Es una estrategia de acoso y derribo, una estrategia de cacería humana, nos han difamado, tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes, mentiras. Son la misma mentira de siempre propagadas con altavoces en programas de televisión, en prime time, e incluso en sede judicial”, llegó a decir.

Cada vez que se le ha puesto un micrófono delante, él ha proclamado su inocencia. “Las noticias que están se están dando son mentiras y cuando salga ese supuesto informe de la UCO lo desmontaremos uno a uno. Es que no tengo ningún miedo. No tengo nada que defenderme. Además, no sé qué es lo que lo que puede haber”, afirmó.

Cerdán se ha declarado víctima de una persecución. Hasta el mismo día en el que saltó todo por los aires, el exnúmero tres del PSOE negaba estar implicado en la trama en tres ocasiones. "No sé qué explicaciones puedo dar, no conocemos más, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo", señaló. Mientras, desde su escaño leía en su móvil el informe de la UCO que lo descendió a los infiernos. A Sánchez le dijo que no había nada hasta el último minuto sobre este caso que mantiene en estado de shock a los suyos, quienes siguen conteniendo el aliento.